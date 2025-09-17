SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kaiser lanza su campaña presidencial desde Valparaíso y marca sus diferencias con Kast y Matthei

“Hoy día cumplimos con un compromiso con la gente que decidió en algún momento que la oferta política que existía no era suficiente, que ha identificado cómo ha sido traicionada por su clase de dirigente durante los últimos 10 a 15 años", destacó el libertario.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Prensa Johannes Kaiser

Desde el muelle Prat de Valparaíso, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, inició oficialmente su carrera a La Moneda.

Acompañado de sus adherentes, el libertario entregó un breve discurso y posterior respondió preguntas de la prensa.

“Hoy día cumplimos con un compromiso con la gente que decidió en algún momento que la oferta política que existía no era suficiente, que ha identificado cómo ha sido traicionada por su clase de dirigente durante los últimos 10 a 15 años y lo podemos decir con esas palabras”, comenzó señalando el diputado.

“Fronteras abiertas, una política de seguridad que no es tal, una educación que va empeorando sus índices cada vez más, listas de espera que crecen. Evidentemente que el Estado no ha estado a la altura de lo que se demanda de él”, agregó.

“Al mismo tiempo hemos ido perdiendo nuestras libertades, incluso la libertad de salir de noche, de emprender, de poder trabajar tranquilo, mientras la carga tributaria se hace cada vez más grande sobre la gente, mientras el Servicio de Impuestos Internos discrecionalmente aumenta las contribuciones hasta el punto de que hay gente que pierde sus casas, pierde su departamento, pierde su propiedad y tiene que abandonar el lugar donde vio crecer a sus familias. Eso es algo que no vamos a seguir tolerando”, continuó.

“Tenemos que cambiar el rumbo de nuestra patria. El Estado se ha duplicado en tamaño en 10 años, son entre 8 y 12 mil millones de dólares más de gastos solamente en sueldo y la gente no ve una mejora en su servicio. Nosotros vemos como, por otro lado, hemos sido agredidos en nuestras convicciones más profundas, en lo que es nuestro compromiso patrio, en lo que es muchas veces también nuestra fe religiosa, independiente de cuál esta sea, por parte de una clase política que pretende imponernos una forma de ver el mundo y eso no es correcto”, añadió.

Consultado sobre sus diferencias con Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Kaiser señaló: “En primer lugar, la responsabilidad fiscal. Nosotros somos el único, tenemos el único proyecto que efectivamente se hace cargo de la necesidad del financiamiento de la PGU a través de ingresos corrientes del Estado y no a través de deuda”.

“También la aproximación en materia de seguridad, creemos que tenemos un concepto bastante más completo en esa materia”, defendió.

“Creemos en un cambio de actitud respecto de lo que es el Estado, el Estado al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Y eso, en la práctica, me va a disculpar, pero en Chile vamos no siempre lo ha ofrecido cuando ha llegado al gobierno”, acusó.

Para concluir, el libertario sostuvo que las diferencias no son solamente “desde el punto de vista filosófico, sino que también desde el punto de vista práctico”.

Más sobre:Johannes KaiserEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI
Negocios

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada