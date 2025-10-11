SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

"No puedo tampoco sancionar a la gente que está haciendo las cosas bien, premiando a aquellos que no lo están haciendo bien. Las personas que están ilegalmente en nuestro país, si tienen hijos también, van a tener que abandonar el país, eso es todo", señaló el diputado.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Johannes Kaiser

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, profundizó este sábado durante un acto de campaña en Viña del Mar en su postura respecto a la inmigración ilegal que explicó durante esta semana.

En el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, el diputado detalló que durante su eventual gobierno se crearían campos para migrantes, se imposibilitaría a hijos de migrantes ilegales el acceso a la educación y se buscaría deportarlos a sus países de origen.

Consultado respecto a las críticas desde el gobierno y también por parte del cardenal de Santiago, Fernando Chomali, Kaiser respondió a cada uno.

Si el gobierno se hubiese hecho cargo de tener cupos suficientes para todos los niños en Chile, esta no sería una discusión. Si no hubiese dejado entrar a la gente ilegalmente al país, entonces este no sería un tema de discusión. El punto es que no pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad por el problema”, explicó primeramente.

“Y no puedo tampoco sancionar a la gente que está haciendo las cosas bien, premiando a aquellos que no lo están haciendo bien. Las personas que están ilegalmente en nuestro país, si tienen hijos también, van a tener que abandonar el país, eso es todo”, agregó al respecto.

En cuanto a la postura de Chomali, el diputado señaló entenderla, pero que “las capacidades de Chile son limitadas”.

“Si la Iglesia Católica está dispuesta a abrir sus templos, a abrir entonces sus casas de acogida y todo el tema para los inmigrantes ilegales e instalarlos ahí, aquellos que están en las tomas, etcétera, entonces que lo diga de frentón. Pero esta cuestión, con todo el respeto del mundo, Chile ya no da más”, detalló.

“Tenemos un millón de viviendas que nos están faltando. Nos faltan decenas de miles de espacios en la Junji, en el sistema educacional. Nuestro sistema de salud está reventado, 2.700.000 personas en listas de espera”, profundizó al respecto.

Para finalizar: “Los ilegales no pagan cotizaciones, no hacen un aporte formal y para más remate generan un espacio en el cual se articula el crimen organizado no porque ellos sean malos, sino porque están en una situación de irregularidad. Y no puedo regularizarlos tampoco, porque si lo hago van a llegar más. Entonces, ¿en qué situación me quedo yo? Si no en aquella de tener que tomar la decisión dura, sin duda, pero correcta de hacer cumplir la ley".

Lee también:

Más sobre:Elecciones 2025Johannes KaiserInmigraciónPartido Nacional Libertario

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Diputados UDI piden que el Papa se pronuncie sobre la protección de la infancia ante recortes presupuestarios en educación inicial

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”
Chile

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Diputados UDI piden que el Papa se pronuncie sobre la protección de la infancia ante recortes presupuestarios en educación inicial

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Renzo Corona, socio principal de PwC: “Necesitamos con urgencia un gobierno y un Parlamento promercados”

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Eliminatorias Europeas: España y Portugal cumplen con victorias y ponen un pie en el Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

Eliminatorias Europeas: España y Portugal cumplen con victorias y ponen un pie en el Mundial de Norteamérica 2026

El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en las Eliminatorias europeas

En vivo: España y Colombia abren los cuartos de final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo
Mundo

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Alto mando militar de EE.UU. visita Gaza y confirma que no habrá despliegue de tropas

Confirman que no hay sobrevivientes tras la explosión en fábrica de Tennessee

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen