Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, profundizó este sábado durante un acto de campaña en Viña del Mar en su postura respecto a la inmigración ilegal que explicó durante esta semana.

En el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, el diputado detalló que durante su eventual gobierno se crearían campos para migrantes, se imposibilitaría a hijos de migrantes ilegales el acceso a la educación y se buscaría deportarlos a sus países de origen.

Consultado respecto a las críticas desde el gobierno y también por parte del cardenal de Santiago, Fernando Chomali, Kaiser respondió a cada uno.

“Si el gobierno se hubiese hecho cargo de tener cupos suficientes para todos los niños en Chile, esta no sería una discusión. Si no hubiese dejado entrar a la gente ilegalmente al país, entonces este no sería un tema de discusión. El punto es que no pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad por el problema”, explicó primeramente.

“Y no puedo tampoco sancionar a la gente que está haciendo las cosas bien, premiando a aquellos que no lo están haciendo bien. Las personas que están ilegalmente en nuestro país, si tienen hijos también, van a tener que abandonar el país, eso es todo”, agregó al respecto.

En cuanto a la postura de Chomali, el diputado señaló entenderla, pero que “ las capacidades de Chile son limitadas ”.

“Si la Iglesia Católica está dispuesta a abrir sus templos, a abrir entonces sus casas de acogida y todo el tema para los inmigrantes ilegales e instalarlos ahí, aquellos que están en las tomas, etcétera, entonces que lo diga de frentón. Pero esta cuestión, con todo el respeto del mundo, Chile ya no da más”, detalló.

“Tenemos un millón de viviendas que nos están faltando. Nos faltan decenas de miles de espacios en la Junji, en el sistema educacional. Nuestro sistema de salud está reventado, 2.700.000 personas en listas de espera”, profundizó al respecto.

Para finalizar: “Los ilegales no pagan cotizaciones, no hacen un aporte formal y para más remate generan un espacio en el cual se articula el crimen organizado no porque ellos sean malos, sino porque están en una situación de irregularidad. Y no puedo regularizarlos tampoco, porque si lo hago van a llegar más. Entonces, ¿en qué situación me quedo yo? Si no en aquella de tener que tomar la decisión dura, sin duda, pero correcta de hacer cumplir la ley".