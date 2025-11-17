Kaiser se suma a punto de prensa con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

Después de Evelyn Matthei, el ahora exabanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se sumó a un punto de prensa con José Antonio Kast, para manifestar su respaldo a su candidatura para la segunda vuelta.

El gesto -al igual que el de Matthei- fue muy valorado por el republicano, quien volvió a pedir unidad para el balotaje del 14 de diciembre, donde se enfrentará con Jeannette Jara.

“Yo quiero agradecerle a Johannes Kaiser y a su equipo por el trabajo que han realizado en este corto tiempo. Como bien lo dice Johannes, hicieron algo increíble en muy poco tiempo, constituyeron un partido que se convirtió en uno de los partidos más grandes o el partido más grande de Chile”, sostuvo Kast.

“Quiero también darle las gracias una vez más por el apoyo irrestricto, como ustedes han señalado, para esta segunda vuelta electoral. Como lo mencioné en la intervención anterior, que también estuvo aquí Evelyn Matthei, a quien agradezco también, hoy día lo que requerimos es unidad, unidad para recuperar nuestra nación”, reforzó el candidato.

“Reconozco su labor, reconozco su coraje, su valentía,por haber levantado una propuesta política en tiempos que no eran fáciles. Y, como les digo, ya a partir de mañana podremos iniciar un trabajo más organizado”, culminó Kast.