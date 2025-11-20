Kaiser se suma a reuniones con republicanos y jefe de campaña de Kast

El equipo del candidato presidencial republicano José Antonio Kast continúa con las coordinaciones con representantes de la derecha de cara a la segunda vuelta.

Es en ese marco que, durante esta mañana el timonel de republicanos Arturo Squella se reunió con el ahora exaspirante a La Moneda Johannes Kaiser (PNL).

En la cita también estaba el jefe de campaña de Kast para el balotaje, Martín Arrau, el diputado libertario -y exgeneralísimo de Kaiser- Cristián Labbé, y el diputado electo y vicepresidente del PNL, Hans Marowski.

El encuentro -que fue realizado en un café del sector oriente- se da a dos días de la cita entre Squella y los timoneles de Chile Vamos; Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).