Kaiser suspende gira nacional para votar AC contra juez Ulloa

Johannes Kaiser y su jefe de campaña, Cristian Labbe, regresarán a Valparaíso para votar la AC contra el juez Ulloa. Foto: Aton Chile

El abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, decidió suspender las actividades en el sur programadas para este miércoles en el marco de su gira nacional “Ruta 4K”, debido a que retornará a Valparaíso para votar la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa.

Esto, luego de que esta jornada la comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad del libelo donde se imputa al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago un “notable abandono de deberes”, por traspasar al abogado Luis Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, además de intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en causas en las que tenía cercanía con los intervinientes.

Así Kaiser, junto a su jefe de campaña, el también diputado Cristián Labbé, participarán en la votación de la AC que se realizará a partir de las 10 horas del miércoles en la Sala de la Cámara.

“Ante la relevancia de esta votación, hemos priorizado nuestro deber cívico y legislativo”, señaló Kaiser. “Creemos firmemente esta votación está por encima de la agenda electoral, en este momento crucial”, agregó.

Al respecto, Kaiser informó que retomará su gira nacional en la ciudad de Chaitén y se comprometió a reagendar a la brevedad las fechas de Puerto Montt y Ancud, programadas en un inicio para este miércoles.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, el candidato del PNL inició su gira “Ruta 4K” por las principales ciudades del país, la que se extenderá hasta el 12 de noviembre, cuando se realice el cierre de campaña en Espacio Riesco, en Santiago.