SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kaiser vincula grupos terroristas de La Araucanía con el PC y afirma que si llega a La Moneda buscará derogar la ley indígena

Con todo, el candidato del Partido Nacional Libertario afirmó que también denunciará el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo que establece derechos humanos para pueblos indígenas.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Temuco, 25 de septiembre 2025. Los candidatos presidenciales de oposicion participan de la Tercera Cumbre Agricola del Sur de Chile. Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Este jueves se llevó a cabo a Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, en Temuco, La Araucanía. En la instancia participaron los candidatos presidenciales Johannes Kaiser (PNL) y José Antonio Kast (republicanos y PSC).

Jeannette Jara (Oficialismo y DC), Franco Parisi (PDG) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) estaban invitados, pero no asistieron. Los dos primeros se excusaron hace un tiempo y la exalcaldesa anunció ayer que se bajaba de la cita.

Por lo que, los dos candidatos opositores expusieron sus ideas durante una hora aproximadamente.

El primero en tomar la palabra fue el diputado fundador del Partido Nacional Libertario, quien comenzó su discurso señalando que ha sido testigo de cómo “se empezaba a instalar la violencia nuevamente en la región.

“Vimos cómo se hacía cada vez más difícil trabajar en el sector agrícola. Y nosotros vemos, y no solamente en la Araucanía, sino en el resto del país, cómo esto nos ha generado como país también una dificultad, un riesgo. Y es que en este momento nosotros estamos importando mucho de lo que necesitamos para comer”, reprochó.

Dicho eso, lanzó una advertencia: “Las amenazas a la agricultura hoy día no son solamente aquellas que vienen de la mano de una sobrecarga regulatoria, de una sobrecarga impositiva, de la violencia que nace de la mano de la ley indígena que nosotros queremos derogar. Se los digo de frente, queremos derogar la ley indígena”.

Eso no fue lo único. “Queremos denunciar el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y no vamos a aprobar de ninguna manera ningún tipo de acuerdo que avance en dirección de lo que fue el primer proyecto constitucional rechazado por todos los chilenos o por la inmensa mayoría de los chilenos de transformar a Chile en una república multinacional como fue este acuerdo de paz”, aseguró.

Posterior a eso, apuntó contra el Estado y el Partido Comunista: “Nosotros acá tenemos, no desde ahora, tenemos atentados contra camiones desde el 97. Nosotros tenemos un Estado que ha hecho la vista gorda respecto de grupos terroristas, de grupos armados con pretensión territorial, ojo, eso es el ductus del Presidente de la República, de grupos armados con pretensión territorial que tienen conexiones a partidos políticos, que son partidos políticos legales, lo digo a tiro y de frente del Partido Comunista, y que reciben entonces apoyo logístico desde el extranjero, y que reciben también apoyo intelectual e ideológico desde nuestras universidades, colegios y de nuestro mundo cultural”.

“Si nosotros queremos solucionar el problema de la delincuencia en Chile, nos tenemos que hacer cargo de que aquí no podemos solamente enfrentar la sintomatología”, aseguró Kaiser.

Más sobre:Johannes KaiserAraucaníaEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric responde críticas a postulación de Bachelet a la ONU y descarta haber personalizado dardos contra Trump

Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres

Ministro García llama al sector agrícola a hacer su máximo esfuerzo por contratar mano de obra nacional

Jara niega haberse “descomunizado” tras dichos por Cuba y victoria en las primarias: “Yo siempre he sido igual”

Kast arremete contra Jara desde La Araucanía: “Tiene vergüenza de pedir disculpas, porque según ella acá no hay terrorismo”

“Viuda Negra”: la actriz chilena detenida en Argentina por robos a hombres drogados en citas por aplicación

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

5.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Boric responde críticas a postulación de Bachelet a la ONU y descarta haber personalizado dardos contra Trump
Chile

Boric responde críticas a postulación de Bachelet a la ONU y descarta haber personalizado dardos contra Trump

Kaiser vincula grupos terroristas de La Araucanía con el PC y afirma que si llega a La Moneda buscará derogar la ley indígena

Jara niega haberse “descomunizado” tras dichos por Cuba y victoria en las primarias: “Yo siempre he sido igual”

Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres
Negocios

Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres

Ministro García llama al sector agrícola a hacer su máximo esfuerzo por contratar mano de obra nacional

El PIB de Estados Unidos remonta en el segundo trimestre

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Los Ramblers y el mejor árbitro de la historia: los secretos de la FIFA para la inauguración del Mundial Sub 20
El Deportivo

Los Ramblers y el mejor árbitro de la historia: los secretos de la FIFA para la inauguración del Mundial Sub 20

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026

Felipe Correa aborda la posibilidad de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja y define el futuro de Nicolás Córdova

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”
Cultura y entretención

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU
Mundo

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

Israel no ve “problemas” en el despliegue militar de apoyo a la flotilla que va rumbo a Gaza porque no cree que intervengan

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?