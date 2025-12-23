SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Karina Delfino dice estar “alerta” con recorte fiscal e iniciativas en gobierno de Kast que podrían “afectar” a los municipios

    La alcaldesa de Quinta Normal señaló que le gustaría que se aclare de "dónde se va a reducir ese gasto público", puesto que -planteó- "sacar las contribuciones" afectaría a los municipios.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Más de una semana ha pasado desde el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, y mientras el republicano ha copado su agenda con actividades y reuniones, el actual oficialismo se prepara para ser oposición.

    En ese marco, la alcaldesa Quinta Normal, Karina Delfino (PS), en diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, dijo esperar que en el próximo gobierno “se sinceren algunos temas que el Presidente electo ha dicho y que nos pudiesen a nosotros como alcaldes y alcaldesas afectar, como la reducción del gasto público”.

    “Reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses, 21.000 millones de dólares entiendo en estos cuatro años de gobierno, no es algo baladí ¿dónde se va a reducir ese gasto público? sacar las contribuciones a nosotros nos afecta profundamente“, indicó.

    La jefa comunal expuso que hay comunas que “viven principalmente del Fondo Común Municipal y de la composición del Fondo Común Municipal hay un peso importante por parte de las contribuciones”.

    “Entonces yo diría que siempre hay que trabajar de manera institucional. Obviamente estamos en un país democrático y hay que respetar las reglas de la democracia, pero sin embargo, también hay que estar alerta ante temas o iniciativas que puedan afectar, el fin del municipalismo”, remarcó.

    Respecto a la posición en que queda la izquierda, la alcaldesa expuso que deben “estar unidos, toda la centroizquierda. Eso es desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC)”.

    “Hay que construir un proyecto y en la construcción de un proyecto hay que leer lo que están pensando las personas. Yo creo que ese es el debate hoy día de fondo”, planteó.

    Delfino aseguró que en el “debate político de la izquierda” habrían “condiciones materiales que todavía no están resueltas”.

    “Hay problemas respecto a la vivienda, hay problemas en los salarios (…) no es solamente delincuencia, sino que también todo lo que conlleva tener una vida mejor", sostuvo.

    Revisa la entrevista completa acá:

