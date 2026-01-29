SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    "Yo no veo ese quiebre interno que han visto algunos. De hecho, desde que decidimos no ser parte del gobierno (de Kast), la militancia ha subido", aseguró el diputado electo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: La Tercera

    El diputado electo por el Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, aseguró este jueves que el disgusto de su par Cristián Labbé -por la postura de la colectividad de no sumarme al gobierno de José Antonio Kast- es personal y no representa a las bases.

    Labbé ha asegurado en múltiples ocasiones que no está de acuerdo con la postura que determinó el partido liderado Johannes Kaiser y que varios de los militantes comparten esa opinión, lo que ha generado una grieta dentro de la colectividad.

    En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, Karlezi negó ese escenario. “El Partido Nacional Libertario es una institución donde lo voluntario es central y después tenemos una directiva que toma las decisiones y las decisiones de la directiva en general se respetan”, aseguró.

    “Yo lo que he visto en las bases y lo que me han comunicado las bases por lo menos cercanas a mí es que la decisión de Johannes Keiser es aceptada y tiene que respetarse. Por lo tanto, yo no veo ese quiebre interno que han visto algunos”, sostuvo.

    “De hecho, desde que decidimos no ser parte de este gobierno, no bajarnos, sino que no ser parte, la militancia en vez de bajar subió”, afirmó.

    En esa línea, reforzó: “La posición del diputado Labe es personal. La posición de partido está clara y está dada a través de su directiva”.

    “El PNL no es un niño amurrado”

    Consultado sobre si es definitiva la decisión de su sumarse a la administración de Kast, Karlezi respondió que es algo que en el futuro se deberá evaluar.

    “El futuro del gobierno y el futuro del gabinete depende del desarrollo y la dirección que tome. Cuando nosotros tomamos el compromiso de formar un partido político y de participar activamente en la vida política, tener ambiciones políticas, por supuesto que estamos haciéndolo porque nosotros creemos que hay un camino mejor para Chile y ese camino mejor para Chile siempre va a estar en la balanza y si hay un espacio a futuro, en seis meses, en un año, en cinco años, nadie sabe, por supuesto que se analizará el mérito, el momento y las necesidades del país”, dijo.

    En esa línea, agregó: “Pero igual hay que esperar para ver cómo se va a desarrollar el gobierno con José Antonio Kast, también la gente tiene que entender y ver que el Partido Nacional Libertario no es un niño murrado. El Partido Nacional Libertario es un partido que tiene una orientación hacia el poder, como todos los partidos políticos, porque creemos que Chile necesita ajustes, y porque creemos que Chile necesita ajustes importantes, no maquillar”.

    “Si es que nosotros en un futuro vemos, y por supuesto estamos viendo la necesidad y se nos acerca el gobierno, porque el gobierno es el que se tiene que acercar. Se analizará en su momento y se tomará la decisión”, cerró el diputado electo.

    Revisa la entrevista completa acá:

