    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    El candidato republicano, además, reafirmó su postura de no respaldar la eliminación de la figura del delegado presidencial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, acusó este miércoles que hay un grupo de gobernadores reelectos que no han permitido que se realicen las auditorías a los recursos del período anterior de sus mandatos.

    Sus palabras se produjeron luego del debate organizado por la Archi de esta mañana, en una actividad a la cual se trasladó hasta la ciudad de Talca, en la Región del Maule, donde abordó lo que fue su participación frente a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, afirmando que le faltó tiempo para hablar más de seguridad.

    En ese sentido, abordó las necesidades regionales del país en medio de su despliegue de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre.

    En la instancia, Kast señaló que “he tenido la posibilidad de reunirme con más de, presencial y virtual, más de 120 alcaldes. Y la primera línea de cualquier gobierno tiene que estar en las comunas. Y también me he podido reunir ya presencial y virtualmente con seis gobernadores, que son la nueva generación de gobernadores. Esos gobernadores, que han recibido regiones mal administradas por las autoridades anteriores, muchos de ellos que están cuestionados por la justicia. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía".

    “Nosotros sí queremos dar más autonomía, entregar más recursos, pero con buenas auditorías. Hay gobernadores reelectos que no han permitido que se realicen las auditorías de los recursos del periodo anterior”, acusó Kast.

    “¿A quién le temen? Si esto tiene que ser con transparencia", lanzó el candidato respecto a su acusación, por la cual no brindó nombres.

    Asimismo, respecto a la gobernanza regional, Kast reiteró no estar de acuerdo con eliminar la figura del delegado presidencial regional y, por consiguiente, brindar más facultades a los gobernadores.

    “El tema de los delegados presidenciales es fundamental para el tema de la seguridad, para la buena administración de los recursos y en el tiempo, en la medida en que vayamos traspasando facultades a los gobernadores electos, en la medida que ellos mismos sean del estilo de la nueva generación de los gobernadores, de los seis que les hablaba -que lo respaldan directamente-, claramente uno va a ir haciendo todo lo posible para que se tengan las atribuciones”, afirmó Kast, en relación a las necesidades de descentralización.

    En medio de la actividad de campaña, el ex UDI agradeció el apoyo brindado por los diputados y senadores electos en la Región del Maule. Entre ellos a Ignacio Urrutia, Cristián Vial y Andrea Balladares.

    Así, Kast también tuvo palabras para la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, quien a su juicio, quedó fuera de competencia por “un tema administrativo”

    “Si hubiese ido, a lo mejor hoy día estaríamos celebrando cuatro diputados electos del sector, pero eso no quiere decir que no consideremos a las diputadas de izquierda que salieron electas, porque incluso ellas, cuando vean los proyectos que vamos a presentar para recuperar la seguridad, van a, a mi juicio, estar del lado de Chile, no de los delincuentes”, apostó el candidato republicano.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesJosé Antonio KastTalcaGobernadoresAuditoría

