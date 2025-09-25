Kast arremete contra Jara desde La Araucanía: “Tiene vergüenza de pedir disculpas, porque según ella acá no hay terrorismo”

Temuco, 25 de septiembre 2025. Los candidatos presidenciales de oposicion participan de la Tercera Cumbre Agricola del Sur de Chile. Ricardo Ulloa/Aton Chile

Pasadas las 13.00 horas de este jueves, comenzó la Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, en Temuco, La Araucanía.

La instancia contó con la participación de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), además de los candidatos presidenciales Johannes Kaiser (PNL) y José Antonio Kast (republicanos y PSC).

Al espacio también estaban invitados Jeannette Jara (Oficialismo y DC), Franco Parisi (PDG) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas), pero no asistieron. Los dos primeros se excusaron hace un tiempo y la exalcaldesa anunció ayer que se bajaba de la cita.

Este hecho fue tocado por el republicano José Antonio Kast, quien posterior a Johannes Kaiser tomó la palabra.

“Voy a partir con algo incómodo”, advirtió Kast cuando se posó en el podio.

Luego continuó: "Aquí estamos solo dos candidatos presidenciales. Hace tres meses aquí también en un encuentro importante éramos tres, Jaime Mulet nos dejó (...) creo que es una vergüenza que candidatos que fueron invitados por segunda vez digan que no vienen y otros que confirmaron no vengan y se bajen a última hora”.

“Y claro, a lo mejor un programa de televisión es importante, lo entiendo, pero este era un compromiso que habíamos asumido con tiempo. Ellos se tienen que hacer cargo de los compromisos que asumen”, añadió.

Dicho eso, arremetió -nuevamente- contra la carta del PC. “La candidata de gobierno, de la continuidad, claramente no es que se haya excusado, se escondió. Y se esconde, porque tiene vergüenza. Tiene vergüenza de venir a pedir disculpas aquí a la Araucanía porque según ella aquí no hay terrorismo , aquí no hay violencia rural".

“Hace años que aquí en la zona hay terrorismo, y eso refleja lo que ha sido la política de este gobierno: una política de abandono a la región. Al gobierno no le interesa La Araucanía, lamentablemente”, afirmó Kast.