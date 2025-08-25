Kast defiende candidatura de su hijo al Congreso en medio de cuestionamientos: “Le solicitaron postularse a un distrito que no es fácil”

En un nuevo punto de prensa, como es habitual cada lunes, el candidato presidencial de republicanos, José Antonio Kast, abordó la aspiración de uno de sus hijos de llegar al Parlamento.

Se trata de José Antonio Kast Adriasola, el hijo mayor del exdiputado, que buscará un escaño en el Congreso compitiendo por el distrito 10.

Su candidatura no pasó desapercibida y ha generado cuestionamientos. Bajo ese marco, esta mañana Kast abordó el tema.

“Una elección parlamentaria es una elección popular. Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente”, comenzó señalando Kast.

En esa línea, explicó: “Le solicitamos y l e solicitaron a mi hijo postularse por un distrito que no es fácil , que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”.

“Hay algunos alcaldes que han manifestado que hay que marcar las diferencias entre las listas de la oposición, y nosotros le llamamos a decirle que nosotros no marcamos diferencias y tampoco presentamos competencia en esas comunas para que se lograra el objetivo de sacar malos gobiernos de izquierda, como fue en Santiago y en Ñuñoa”, agregó.

Además, sostuvo que no se trata un cargo de “designación personal”, sino que de elección popular.

“No estamos hablando de un seremi, no estamos hablando de un jefe de gabinete, no estamos hablando de un subsecretario, no estamos hablando de un jefe de servicio. De ninguna repartición donde esto requiera la denominación o el nombramiento en el cargo por la confianza, sino que se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política, que participó activamente desde que yo lo conozco en el colegio, en el centro alumnos de su facultad (...) también desarrolló una carrera como abogado”, argumentó.

“Por lo tanto, yo lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”, cerró Kast.