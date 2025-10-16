Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional

La agenda del día ha estado marcada por el exceso del cobro en las cuentas de la luz. Un tema que claramente no podía esta fuera de los temas a que hoy abordó José Antonio Kast en su paso por Copiapó en el marco de su campaña presidencial calificándolo como “un hecho grave”.

“Nos dimos cuenta por información de la misma Comisión Nacional de la Energía, que cometieron un error, ¡un error! Y da lo mismo en qué época se cometió. Este gobierno lleva tres años y medio. Y les aseguro que le van a entregar la responsabilidad al gobierno anterior”, afirmó el candidato presidencial de Republicanos y el Partido Social Cristiano.

A lo que agregó que dentro de las cosas que se prometieron y que no eran posibles, estaba el acabar con el alza de la luz. “Llevan tres años y medio, ¿y qué hicieron? Nada, porque les da lo mismo”, afirmó, asegurando que con esto las personas más humildes son las más afectadas.

“Les aseguro que no hay nadie de la oficina del gabinete del Presidente que se preocupe si están las luces apagadas en la noche o no. Entiendo los focos para iluminar La Moneda, por el turismo y todo, pero les aseguro que nadie anda preocupado de cortar la luz y ahorrarle un peso a los chilenos. Les da lo mismo”, afirmó.

Para después apuntar a que el gobierno debería hacer algo frente a este error y el rol de las autoridades del Ministerio de Energía en este. “Alguien tiene que hacerse responsable y el Presidente no debería estar esperando que los diputados digan: ‘¡vamos a presentar una acusación constitucional’. Eso no funciona”.

“El Presidente ya debería haber reaccionado. Más allá de si está en Europa o donde esté. Hoy día estamos todos conectados permanentemente. Alguien lo podrá decir, Presidente tenemos un problema”, reafirmando que hay que encontrar a los responsables.

Pero no se quedó ahí y continuó. “El Presidente tiene que ser responsable. A él le tocó gobernar cuando está este problema. ¿Qué va a hacer el Presidente? ¿Le va a pedir la renuncia al ministro de Energía? ¿Va a intervenir la Comisión Nacional de Energía? ¿O va a seguir viajando? Donde esté, presidente, tome las riendas”.

“Póngase a trabajar”: Kast y la futura “jubilación” de Boric

Pero el encaramiento a Boric no se quedó en el error de cálculo en las cuentas de la luz, ya que después de volver a referirse al uso de la cadena nacional por parte del presidente para hacer “corrupción” y mentir”, se refirió a su “jubilación” después de desafiarlo a un debate cara a cara.

“Pero les aseguro que no va a aceptar el desafío. Y se va a ir en silencio y con una buena jubilación. Y miren la edad que tiene (...) Son hartos millones de pesos, todavía creo que no cumplen los 40. Y ahí lo vamos a tener cargado en nuestra espalda. Él mismo debería decir ‘¿saben qué más?, denme la dieta presidencial’ porque el cargo merece respeto. Yo eso no lo niego, Mantengámosela”.

“Pero él, joven aún, con dos manos, con dos pies, con una mente lúcida, póngase a trabajar. Sí, el hombre lee, es instruido” afirmó con un poco de burla, para continuar atacando directamente a Boric: “Él es tan capaz como cualquiera. A lo mejor no va a trabajar de abogado, salvo que revalide los estudios y de nuevo el examen de grado”, aseguró.

“Pero él tiene las mismas posibilidades que cualquier chileno de trabajar y solventar algunos de los gastos necesarios. Que tenga su dieta, la dieta presidencial, se la dejamos. Pero presidente, renuncia a las asignaciones, lo que dicen que usted va a hacer las asignaciones para hacer su pre-campaña”, afirmó Kast entre los aplausos del público.

Para cerrar afirmando que: “nos cansamos, nos cansamos de él y de todos sus amigos ideologizados”.