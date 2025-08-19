Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, emplazó a su contendora del oficialismo, Jeannette Jara (PC), a responder por qué el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está “dentro de su lista” parlamentaria.

Y es que ayer, el oficialismo decantó finalmente por incorporar al exjefe comunal comunista que se mantiene en arresto domiciliario total por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Es por eso que, en conversación con Tele 13 Radio, Kast señaló: “Son señales claras cuando uno ve que dentro de la lista del gobierno llevan de candidato a Daniel Jadue, que es una persona que está siendo solicitada su formalización por la Fiscalía, y no por temas menores (...) que la Fiscalía lo acuse de fraude del fisco, de taza de cohechos, y que estén solicitando 18 años, no es menor y quiere decir que hay antecedentes suficientes para que una persona como Daniel Jadue no se hubiese presentado de candidato, y menos que lo hubiese apoyado el mismo partido de la candidata de gobierno”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En esa línea, agregó: “Son señales y esas señales son claras. Después, cosas concretas, nosotros hemos dicho que vamos a cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales, que vamos a respaldar desde el punto de vista político y jurídico a nuestras policías, que no vamos a regularizar inmigrantes ilegales de manera masiva, que vamos a adoptar de tecnología y de equipamiento a nuestras policías”.