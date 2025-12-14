VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    ¿Kast entra al podio? Cuál fue el triunfo más contundente en segunda vuelta

    La mayor diferencia la logró Michelle Bachelet en 2013, cuando en su segunda postulación superó a Evelyn Matthei con un margen de 62,17% contra 37,83%.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    CHILE INVESTIDURA Felipe Trueba

    En la historia de las elecciones de segunda vuelta en Chile, que vienen definiendo todos los comicios del presente siglo, el triunfo más contundente se lo anotó Michelle Bachelet en su segunda postulación a La Moneda.

    En la votación del 15 de diciembre de 2013, Bachelet sumó 3.470.379 votos, el 62,17% de las preferencias. Su contendora fue Evelyn Matthei, que logró 2.111.891 votos, el 38,83%.

    Por su parte, Sebastián Piñera también alcanzó un resultado holgado en su segunda postulación.

    El 17 de diciembre de 2017, el fallecido empresario se impuso al periodista Alejandro Guillier con el 54,47% de las preferencias (3.796.918 votos) contra el 45,43% (3.160.628).

    La primera elección de segunda vuelta tuvo lugar el 16 de enero de 2000. Ricardo Lagos Escobar fue electo con 3.683.158 votos, el 51,31%. Superó a Joaquín Lavín que llegó a los 3.495.569 sufragios, el 48,69%, una diferencia de 187 mil 589 apoyos.

    El 15 de enero de 2006, Chile eligió por primera vez a una mujer como Presidenta. Esa jornada, Michelle Bachelet alcanzó 3.723.019 votos y superó los 3.236.394 que alcanzó Sebastián Piñera. La diferencia fue de 53,50% contra 46,50%.

    En enero de 2010, Sebastián Piñera Echenique se alzó con la victoria gracias a 3.591.182 sufragios, el 51,61% de las preferencias, contra los 3.367.790 votos que alcanzó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 48,39%.

    Con eso, Piñera se convirtió en el primer Presidente de derecha tras el retorno a la democracia. Este 14 de diciembre, José Antonio Kast alcanzó la victoria y será el segundo Mandatario del sector.

    Los resultados finales los entregará el Servicio Electoral (Servel) para determinar si su victoria entra o no en el podio de las más sólidas entre los siete balotajes realizados hasta la fecha.

    La distancia que marquen entre sí los contendores tiene también fuertes implicancias políticas.

    En la anterior elección presidencial, el 19 de diciembre de 2021, el actual Mandatario, Gabriel Boric, superó al futuro gobernante hoy electo José Antonio Kast con el 55,87% de las preferencias (4.621.231 votos) contra el 44,13% (3.650.662).

