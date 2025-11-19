Kast evalúa asistencia a Bad Boys, pero dice que está cumpliendo con petición de Parisi: “Me estoy ganando los votos en la calle”

La voz de Franco Parisi está siendo relevante en el escenario electoral. Y es que luego de que los resultados de la primera vuelta presidencial lo posicionaron como el tercer candidato más votado de esa contienda, los dos abanderados que siguen en la carrera están buscando conquistar a su electorado.

Es en ese marco que el fundador del PDG invitó a Jeannette Jara y a José Antonio Kast a debatir en su programa de streaming Bad Boys, tal como lo hizo en las elecciones pasadas con el mismo republicano y el ahora Presidente Gabriel Boric, quien en esa oportunidad no asistió a esa instancia.

No solo eso, Parisi dijo que luego de la emisión de ese programa, en la colectividad harán su tradicional encuesta digital para decidir cómo votarán el 14 de diciembre.

Así las cosas, esta jornada Jara afirmó que le gustaría ir, pero que debe evaluar su agenda.

Kast, en tanto, también aseveró que lo está evaluando, pero que está priorizando el despliegue territorial.

“Yo estoy en la calle, como me pidió Franco Parisi a través de todos los medios. Dijo, ‘vayan a la calle y gánense los votos’. Yo me estoy ganando los votos en la calle”, sostuvo al ser consultado sobre el tema.

“Estuve hace cuatro años en el programa y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir. Estamos evaluando, pero hoy día estoy cumpliendo con la primera solicitud que nos hizo Franco Parisi ”, agregó.

“Mañana voy a estar en Arica, y así voy a seguir recorriendo Chile, porque quiero ser un presidente en terreno, no un presidente que entra en La Moneda y se olvida del país”, finalizó.