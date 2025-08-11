SUSCRÍBETE
Política

Kast evita confrontación con Matthei y Kaiser pese a dardos en su contra y centra foco de reproches en Jara

"Yo jamás hablaría de que alguien de nuestro sector ataca a uno u otro. Es legítimo mostrar diferencias, cada uno lo hará en su estilo", dijo el abanderado de republicanos en su despliegue territorial por Temuco.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Candidato republicano, José Antonio Kast. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, evitó confrontarse a los otros dos abanderados de la derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos y Amarillos) y Johannes Kaiser (PNL) -pese a los dichos de ambos en su contra- y optó por centrar el foco de sus reproches en la carta oficialista, Jeannette Jara.

El exdiputado se trasladó este lunes hasta la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, donde presentó su propuesta de protección a la infancia. Fue en ese contexto, que el presidenciable fue requerido sobre declaraciones recientes de la exalcaldesa de Providencia y del diputado libertario.

El sábado, Matthei por ejemplo, en el marco del consejo general de Evópoli -aunque sin aludir a Kast directamente- planteó que “uno tiene que apoyar aquello que es relativamente bueno y que permite dar un paso en la solución de los problemas de los chilenos, en vez de cómodamente quedarse atrás y decir que no a todo”.

En esa línea, añadió: “Qué fácil es decir que no a todo y después llamarnos derechita cobarde. Eso es súper fácil, pero no se avanza ni en un paso hacia resolver los problemas de las chilenas y de los chilenos".

Kaiser, por su parte, en entrevista con Mesa Central este domingo, apuntó que de él se puede esperar “consecuencia política” y que en su caso “no hay un cambio entre primera y segunda vuelta, la oferta va a ser siempre la misma“.

Para luego afirmar que Kast cambió su programa tras pasar a segunda vuelta en 2021. “Hizo el análisis (...) que si usted ganó en primera vuelta ahora tiene que irse hacia el centro o tienen que adaptarse, negociar y cambiar sus posturas para que estas sean mayoritarias. Yo no comparto necesariamente eso”.

Ante las consultas de la prensa, Kast respondió: “Yo jamás hablaría de que alguien de nuestro sector ataca a uno u otro. Es legítimo mostrar diferencias, cada uno lo hará en su estilo. Nosotros priorizamos nuestras propuestas más que hablar de otros candidatos”.

Fue en ese punto, que el abanderado republicano centró sus reproches en la exministra del Trabajo, en específico por la propuesta de su programa referida al cobre.

“Si tenemos alguna duda, o creemos que algo de lo que dijo, en este caso, Jeannette Jara, puede generar incertidumbre, como lo fue el tema de plantear en su programa de primarias nacionalizar el cobre y el litio, tenemos que decirlo. Porque eso sí afecta al desarrollo de nuestro país. Las inversiones están mirando qué plantean los distintos candidatos. Y si ella dice que quiere nacionalizar el cobre y el litio, claramente eso afecta al futuro de Chile”, remarcó.

Seguidamente, Kast instó a Jara a pedirle disculpas por el impasse entre ambos a propósito de esa propuesta: “De nuevo, hacerle un llamado a que pida disculpas. No por el error que ella dice, que no sabemos si es un error de ella, un error de alguien del programa, por haber mentido, por haberme acusado a mí de tergiversar la verdad. Yo dije algo que estaba escrito en su programa de gobierno, y todavía no escucho ningún reconocimiento de su error o alguna disculpa por haberme agredido de esa manera en un debate".

En ese sentido, el exdiputado insistió que “el adversario político está al frente” y que “quiere prolongar la mala gestión de este gobierno, y ese adversario político y electoral hoy día es Jeannette Jara, que es la continuidad del gobierno”.

Asimismo, para reafirmar su postura, afirmó que: “Hoy día, y lo he señalado siempre, puedo estar bien aspectado, pero no tengo ni una duda en que si yo no estuviera bien aspectado, y alguien de oposición al actual gobierno lo estuviera, contaría con todo mi apoyo si esa persona pasa la segunda vuelta y no me toca a mí”.

