Kast extiende su red fuera de la región y suma llamado con Giorgia Meloni

La tarde de este miércoles, ad portas de una cita con alcaldes que darán impulso al trabajo territorial en la campaña de segunda vuelta, el candidato republicano José Antonio Kast extendió su red fuera de la región y sostuvo un llamado telefónico con la primera ministra de Italia, y referente de su sector, Giorgia Meloni.

El exdiputado dio cuenta del contacto a través de sus redes sociales, donde destacó que hablaron de las oportunidades de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Acabo de conversar con la Primera Ministra de Italia @GiorgiaMeloni con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro. 🇨🇱🇮🇹 pic.twitter.com/ElHqIm8iTd — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 19, 2025

“Acabo de conversar con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro", escribió en su cuenta de X.

El republicano se ha reunido en tres las ocasiones c on la premier italiana: en 2019, 2023 y a mediados de septiembre de 2025, en un viaje exprés a Roma , en la antesala del inicio de la cruzada presidencial.

Al igual que hoy, ayer Kast ya había dado cuenta de telefonazos con los líderes de la derecha latinoamericana, Javier Milei, de Argentina, y Santiago Peña, de Paraguay.

Con el primero, afirmó que conversaron de las “oportunidades” de la región y de su idea de empujar, juntos, “un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”. Desde las redes sociales del mandatario argentino, respondió “la libertad de América avanza”, celebrando el paso de Kast a segunda vuelta.

Sobre el diálogo con Peña, en tanto, dijo que versó sobre integración y desarrollo. Ambos se reunieron hace unos meses en la Asunción, donde hablaron del corredor bioceánico y de la idea de fortalecer las alianzas si Kast llega finalmente a La Moneda.