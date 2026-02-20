Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

“Siempre planteamos que el tema del déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral, se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal era mucho mayor de lo que se iba mostrando”.

De esta manera, el presidente electo José Antonio Kast se refirió al déficit fiscal que rompió con las proyecciones del Ejecutivo, terminando el 2025 con un 3,6% (3,55%) frente al 2,2% previsto en el tercer trimestre.

A 19 días del cambio de mando, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se reforzó el concepto de “emergencia fiscal”, diseño que complementa la idea de la instalación de un "gobierno de emergencia" y que pone de manifiesto el escenario de estrechez económica con que Kast asumirá la conducción del Estado el 11 de marzo.

En sus primeras declaraciones desde la OPE, Kast lideró un llamado a elevar la discusión sobre las arcas públicas por sobre la “guerrilla política” de interpelaciones parlamentarias que ya asoman en el Congreso.

Para el mandatario, la proliferación de datos controversiales hace imperativo un arbitraje de alto nivel. Por ello, propuso formalmente que el actual Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) presenten las cifras ante el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Banco Central y las presidencias del Congreso.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El objetivo, dijo Kast, es contar “información única, clara y transparente” que permita obtener “una especie de resumen de cuál es la verdadera situación”. Solo así, advirtió, el nuevo gobierno podrá determinar si el plan de gastos e inversiones delineado en campaña “es suficiente o no” ante la cruda realidad de la caja fiscal.

Los ministros de Kast toman la bandera fiscal

Antes de la alocución de Kast, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió fuego señalando que a magnitud de la brecha descarta de plano la tesis del error técnico. “Cuando hay errores permanentes durante tres o cuatro años, ya no se trata de un error involuntario”, sentenció el futuro secretario de Estado, acusando que bajo la administración de Boric “conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público”, dijo el futuri jefe de gabinete.

Frente a este escenario, Alvarado adelantó que el desafío de los primeros 100 días mutó de la ejecución del programa a la urgencia de “ordenar la casa”. Esto implicaría, según explicó, redefinir prioridades para atender nudos críticos como la seguridad, la migración y la reconstrucción en el Biobío y Viña del Mar.

Alvarado fue tajante al interpretar el mandato de las urnas: “Si ellos señalan que fueron el gobierno de emergencia, claramente la ciudadanía prefirió cambiar a quienes conduzcan esa emergencia”.

Cerrando la ofensiva, la futura vocera Mara Sedini confirmó que el gabinete entrante ya trabaja en un diseño de crisis. “Estamos con una emergencia fiscal, ya lo han dicho todos los organismos relevantes, distintos analistas”, advirtió.

La tensión en la OPE aumentó tras recibir una minuta de la actual DIPRES que prevé cambios de última hora en las reglas para calcular el balance estructural, un movimiento interpretado en la oficina como un intento de alterar las métricas de evaluación del gobierno saliente.

Sedini marcó distancia de inmediato y aseguró que el foco de sus equipos está puesto exclusivamente en “ser un gobierno responsable con las platas de todos los chilenos”.

Además, enfatizó que “hoy día tenemos una crisis, una emergencia fiscal, y de eso tenemos que preocuparnos. Los ministros de las distintas carteras que están enfocadas en esas áreas están haciendo una programación muy responsable, que se va a dar a conocer a la ciudadanía apenas asumamos. Ese es el objetivo de las reuniones de ahora”, sentenció la vocera.