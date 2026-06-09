90 días en La Moneda: el diseño de Kast para reforzar la “nueva etapa” de gobierno

Noventa días. Tres meses exactos desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia de la República. Pero en La Moneda hay quienes aseguran que el tiempo parece haber transcurrido mucho más rápido.

“Se siente como un año”, comentan algunos inquilinos de Palacio al describir un arranque de administración que ha estado marcado por una intensa agenda presidencial, decisiones complejas e incluso, un prematuro ajuste del gabinete a los 69 días de gestión.

Tras la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, en Palacio algunos proyectaban una agenda presidencial más moderada para las semanas siguientes, luego de meses de alta exposición pública. Sin embargo, aquello no ocurrió.

Durante el fin de semana y este lunes, Kast encabezó una gira por Arica y Antofagasta, en su segunda visita al norte del país desde que asumió el mando. Este martes, en tanto, retomó sus actividades habituales en Santiago con reuniones del comité de seguridad y del comité político en La Moneda.

Lo que sí figuraba en la planificación del Ejecutivo era comenzar a cerrar una de las etapas más visibles de la instalación gubernamental: la asociada al eslogan “Trabajando para usted”.

La consigna acompañó toda la puesta en marcha de la administración y ha sido utilizada como sello comunicacional durante los primeros meses de gestión. La intención original era iniciar el tránsito hacia una nueva narrativa tras la Cuenta Pública. La opción era hacerlo entre el día 90 -que se cumple este martes- y el día 100 de gobierno, pero sigue sin existir claridad respecto del momento exacto en que ocurrirá ese cambio.

En Palacio, la certeza es que la transición estará asociada a algún hito político o de gestión que permita simbolizar el inicio de una nueva etapa .

Al interior del oficialismo, además, conviven distintas visiones respecto del relato que debería acompañar ese proceso.

Hay quienes consideran que “Trabajando para usted” sigue siendo una fórmula vigente y que aún cumple un objetivo político relevante. Otros sostienen que el propio Presidente entregó durante la Cuenta Pública las principales pistas respecto de la narrativa que buscará instalar La Moneda durante los próximos meses.

En ese grupo apuntan a dos conceptos que atravesaron el discurso presidencial. El primero, dejar atrás progresivamente la lógica del “gobierno de emergencia” , expresión utilizada por Kast para describir el escenario que recibió al asumir. El segundo, comenzar a instalar con mayor fuerza la idea de un “gobierno de resultados” y en un país que está comenzando a “levantarse”.

Pero desde antes de asumir, los 90 días fueron definidos como una frontera política para el gobierno.

Durante la transición presidencial, Kast encargó al economista Bernardo Fontaine -hoy presidente del directorio de Codelco- la elaboración de una hoja de ruta destinada a ordenar las prioridades de la administración durante su etapa inicial. El documento fue presentado al entonces Presidente electo el 9 de enero y recibió el nombre de “Desafío 90”.

Aunque nunca fue difundido publicamente, distintas minutas elaboradas durante ese período deslizaron los principales lineamientos de la iniciativa.

Según esos documentos, el plan constituía “la hoja de ruta con la que el nuevo gobierno enfrentará -con carácter de urgencia- los primeros tres meses de gestión” . También se detallaba que contemplaba medidas en áreas como seguridad, migración, economía, salud y vivienda.

La promesa era ambiciosa: 90 medidas para 90 días.

“Cada ministerio tendrá una hoja de ruta clara con acciones y plazos definidos. Son 90 medidas para 90 días. Los primeros 90 de un gobierno que hará despegar nuevamente a Chile desde el primer día. Porque no habrá tiempo que perder”, señalaba una de las minutas distribuidas durante la transición.

También se detallaba que el plan incorporaba iniciativas legislativas, regulatorias y de gestión. Entre ellas figuraban propuestas como tipificar la inmigración ilegal como delito, reducir impuestos corporativos y establecer incentivos tributarios asociados a la contratación de trabajadores vulnerables.

También aparecían compromisos vinculados al combate al crimen organizado, la reducción de listas de espera en salud y una serie de medidas económicas orientadas a impulsar la inversión.

En paralelo, en diciembre pasado, Pulso detalló que el entonces Presidente electo buscaba llegar al 11 de marzo con proyectos de ley redactados y modificaciones administrativas listas para comenzar a ejecutarse inmediatamente después de asumir.

En ese momento, en el entorno del hoy Mandatario reconocían que los primeros meses serían especialmente complejos debido a la presión por exhibir resultados rápidos. Por lo mismo, la apuesta era acelerar proyectos legislativos, cambios regulatorios y medidas administrativas que permitieran mostrar avances tempranos.

El plan incluía iniciativas tributarias para reducir el impuesto de primera categoría, modificaciones al sistema de contribuciones, cambios destinados a incentivar la inversión, ajustes regulatorios en materia laboral y una agenda de austeridad fiscal que contemplaba recortes de gasto y medidas de eficiencia estatal.

A tres meses de haber iniciado la administración, en La Moneda sostienen que una parte importante de esos compromisos fue sistematizado y exhibido durante la Cuenta Pública del pasado 1 de junio y que varios de dichos avances -por ejemplo, la reducción del impuesto corporativo- están contenidos en el Plan de Reconstrucción Nacional, en discusión en el Senado.

Sin embargo, en el gobierno también reconocen que no todas las iniciativas han avanzado al ritmo inicialmente previsto.

Uno de los ejemplos que suele mencionarse es el proyecto para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), una de las prioridades fijadas por el Ministerio de Educación para esta etapa.

La cartera encabezada por María Paz Arzola tenía previsto ingresar la iniciativa durante estos primeros 90 días. Hasta la semana pasada, incluso, existía la expectativa de presentar el proyecto durante esta semana . Pero los plazos comenzaron a correr.

Según conocedores de la tramitación -aunque la modificación fue anunciada en la Cuenta Pública-, el ministerio ha requerido más tiempo para afinar los detalles de la propuesta y alcanzar definiciones respecto de algunos de sus aspectos centrales. Entre ellos, el carácter optativo de los criterios de selección que podrían aplicar los establecimientos educacionales.

Pese al retraso, la intención del Ejecutivo sigue siendo ingresar el proyecto durante las próximas semanas y evitar que la discusión continúe postergándose.

Otro de los compromisos del denominado “Desafío 90″, de acuerdo a las minutas que difundió el ahora Ejecutivo en la época, era que estaría lista “la fórmula con que el gobierno acortará las listas de espera en los hospitales”. Sin embargo, ese mecanismo todavía no se conoce.