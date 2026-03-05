Kast instruye a futuras autoridades lineamientos para primeras semanas de gobierno y explica suspensión del traspaso

A una semana del cambio de mando, hasta el Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, llegaron los futuros ministros y subsecretarios de José Antonio Kast para participar de una última jornada de trabajo y coordinación antes de asumir el gobierno.

La cita, que empezó a las 9 de la mañana y se extendió hasta pasadas las tres de la tarde, fue dirigida por el propio presidente electo y algunos miembros de su equipo, como Cristián Valenzuela -futuro jefe de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso-; Alejandro Irarrázaval, quien dirigirá esa repartición, y el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), para preparar lo que serán las primeras semanas de administración.

“Nos reunimos el presidente electo, los futuros ministros y subsecretarios con el objetivo de revisar ciertos puntos claves que van a ser determinantes al inicio de nuestro gobierno a partir del 11 de marzo. Algunos de esos ejes, que ustedes ya los conocen bien pero son importantes destacar, es la emergencia en seguridad, la emergencia económica, la emergencia social y de reconstrucción, áreas donde hemos tenido distintas exposiciones con el objetivo de conocer esas agendas, los problemas, los diagnósticos”, dijo la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, respecto al encuentro.

La instancia, si bien contó con distintas exposiciones sobre los desafíos y objetivos para los primeros meses de gobierno, la principal bajada la entregó el futuro mandatario. En una especie de arenga, Kast no solo remarcó lo que espera de cada cartera, sino que fue enfático en que el cambio de gobierno lo deben hacer notar desde el primer día.

De hecho, uno de los focos de la jornada estuvo en revisar parte de las medidas que se aplicarán durante las primeras semanas de administración y que -en parte- están contempladas en el denominado “Plan Desafío 90″, elaborado por el economista Bernardo Fontaine, y que fija una hoja de ruta para los primeros tres meses de gobierno.

Así, en los últimos días, junto con algunas capacitaciones que se realizaron la semana pasada y que terminan este jueves con un curso para los jefes de comunicaciones de cada cartera, cada futuro ministro a hecho llegar a quienes serán los encargados del Segundo Piso una carta Gantt con el detalle de las medidas que implementarán.

Junto con ello, también se revisó lo que será el funcionamiento de los comités político, de seguridad, económico y social, que ya empezaron a operar esta semana.

En concreto, mientras que el político y el de seguridad se realizarán durante los lunes, con el objetivo de evitar concentrar todas las instancias un mismo día, los dos últimos de concretarán los jueves.

En ese contexto, otro de los temas que se abordaron durante la jornada fue el quiebre con el gobierno de Gabriel Boric en el marco del periodo de traspaso y la decisión de la Oficina del Presidente Electo (OPE) de terminar con las reuniones bilaterales. Esto, después de la polémica por el cable submarino chino.

La determinación, incluso ha generado críticas en la derecha, donde han llamado a retomar el traspaso.

En ese contexto, fuentes presentes afirman que no solo se les explicó la determinación, sino que también cómo funcionará la “fuerza de tarea administrativa” anunciada durante el martes por el propio Kast para -una vez en La Moneda- revisar y recopilar todos los antecedentes de la gestión del actual gobierno, por fuera de los canales formales del traspaso.

Ese equipo será encabezado por Irarrázaval como jefe del Segundo Piso, en coordinación con Alvarado. Junto a ellos, la idea es que también se designe a una persona por cartera a cargo de levantar la información, ya sea a través de auditorías u otros mecanismos institucionales como requerimientos vía Consejo para la Transparencia, revisión de antecedentes en la Contraloría, entre otros.

Junto con ello, se explicó que uno de los focos de aquí al 11 de marzo debe estar puesto en revisar todos los documentos proporcionados por el actual gobierno para el traspaso.

Visita Squella al Congreso

En paralelo al encuentro con ministros y subsecretarios, el presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, llegó este martes al Congreso con el objetivo de sostener una reunión con los diputados de la colectividad para abordar la agenda legislativa para los primeros meses de gobierno.

No es primera vez que el timonel republicano llega hasta la sede parlamentaria para sostener este tipo de encuentros. De hecho, en otras ocasiones, ha tenido incluso intercambios con la futura oposición.

Y es que, junto a las medidas más administrativas que implementará el gobierno, hay proyectos que saben que tendrán que abordar en los primeros meses. Entre ellos, sala cuna universal que quedará pendiente y también uno de los principales del “Plan Desafío 90″: el que tipifica el ingreso irregular de inmigrantes como delito.

Junto a ello, se espera que los parlamentarios cumplan también un rol clave en lo que será la fiscalización de la actual administración, para lo que ya ha habido coordinaciones con el futuro jefe de bancada, Benjamín Moreno. Esto, para cruzar la información que salga de la Cámara de Diputados con la de la nueva administración.