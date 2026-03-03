SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Reforzar auditoría y alinear a la derecha: la estrategia de Kast para defender su quiebre con Boric

    El presidente electo activó una “fuerza de tarea administrativa” encabezada por Claudio Alvarado y Alejandro Irarrázaval y pidió a las bancadas intensificar la fiscalización al gobierno saliente. La ofensiva busca reforzar el relato de falta de información y cohesionar a la derecha a días de asumir.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    El presidente electo, José Antonio Kast, fue flanqueado por su futuro gabinete y a quien ya designó como jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval (a la izquierda). LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La decisión de José Antonio Kast de poner término al proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric no fue solo una determinación inédita desde el retorno a la democracia. Fue, también, el punto de partida de una estrategia que en el entorno del mandatario electo venían anunciando desde la campaña: reinstalar la idea de una revisión exhaustiva a la administración saliente.

    El quiebre se produjo tras una reunión a solas que no alcanzó a durar ni 25 minutos en La Moneda y que terminó con versiones contrapuestas sobre el contenido de la llamada telefónica del 18 de febrero, en la que el Presidente aseguró haberle informado al entonces candidato sobre el proyecto de cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos.

    Mientras el Mandatario sostuvo que entregó antecedentes y que no estaba dispuesto a retractarse, el presidente electo replicó que solo se le “enunciaron” situaciones generales, sin detalles ni documentación concreta.

    Esa discusión marcó el punto de no retorno. Según relató el propio Jefe de Estado -en una improvisada declaración desde La Moneda-, la cita se dio por terminada luego de que se negara a la petición de Kast de rectificar sus dichos. Dos horas y media más tarde, el mandatario electo confirmó que daba por finalizado el proceso de traspaso y, por consiguiente, el resto de reuniones bilaterales en agenda, acusando falta de información por parte de la administración saliente.

    De hecho, durante la tarde del martes, se reforzó el mensaje a todas las autoridades, futuros jefes de división y asesores de la Oficina del Presidente Electo (OPE): cualquier reunión con la administración Boric está suspendida.

    La auditoría completa a La Moneda, en todo caso, no es una medida improvisada. Kast ya la había anunciado durante la campaña como uno de los pilares de su programa, con foco en eventuales irregularidades, uso de recursos fiscales y decisiones administrativas adoptadas en la recta final del gobierno. Pero este martes, tras la abrupta ruptura del traspaso, la propuesta dejó de ser una promesa electoral.

    En su declaración a la prensa -que se extendió por más de media hora-, el presidente electo delineó los primeros pasos. Informó que instruyó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y a quien encabezará el Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, a conformar desde ya una “fuerza de tarea administrativa” destinada a recopilar antecedentes por fuera de los canales formales del traspaso.

    La idea, según explicó, es levantar información desde los propios ministerios, pero también acudir a mecanismos institucionales disponibles: requerimientos vía Consejo para la Transparencia, revisión de antecedentes en la Contraloría, análisis de causas en tramitación en el Poder Judicial, entre otras fuentes.

    Con ello busca sostener la tesis que justificó la suspensión del proceso: que existe “falta de información” por parte de la administración saliente, más allá -incluso- del impasse del cable chino. Por otro lado, prepara el terreno para un diagnóstico inicial severo que permita enmarcar el inicio del nuevo gobierno bajo la lógica de una gestión “de emergencia”.

    La tarea también incluye a los parlamentarios. Kast señaló que se le planteará a las distintas bancadas revisar solicitudes de información ya realizadas, cruzar respuestas entregadas por los ministerios a los oficios de fiscalización y, si es necesario, activar nuevas herramientas fiscalizadoras desde la Cámara de Diputados. La instrucción apunta a mantener alineado al sector y a convertir el Congreso en un “brazo armado” de la revisión administrativa.

    Desde el equipo de Kast confirman que, una vez finalizado ese proceso, la información será puesta a disposición de la ciudadanía. Y de los tribunales, la Contraloría y el Congreso, según corresponda.

    En términos comunicacionales, en la OPE también se han encargado de coordinar una bajada con los parlamentarios para evitar descuelgues en el sector, donde -hasta ahora- solo algunos se han desmarcado del diseño del republicano.

    Según fuentes de la bancada del Partido Republicano, tras la declaración de Kast, recibieron una minuta en la que se explicaba parte de la cronología de la controversia con el gobierno y también los fundamentos del futuro mandatario para poner fin al período de traspaso.

    En el documento -que también se le hizo llegar a algunos parlamentarios de Chile Vamos- no solo se apunta a la controversia por el cable chino, sino también a un “proceso de traspaso poco transparente y de mala fe por el gobierno saliente” en el que -recalcan- “se ha entregado información incompleta”.

    En ese sentido, por ejemplo, entre las bajadas sugeridas se menciona que “esta crisis no nace como respuesta a un caso concreto” y que “la decisión de no continuar con las reuniones bilaterales es porque no es posible confiar en este gobierno”.

    Respecto a la información entregada por La Moneda en torno al cable chino -y en línea con la declaración de Kast durante la mañana- se afirma que “hay una diferencia muy grande entre informar y enunciar un titular” y que se está buscando “involucrar al presidente electo y a su equipo en una crisis que no les corresponde”.

    El riesgo -admiten en privado algunos dirigentes de la derecha- es que la confrontación se prolongue más allá del 11 de marzo y termine tensionando la relación con la futura oposición en el arranque del mandato.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastAuditoríaAlejandro IrarrázavalGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Elevan a cuatro los casos confirmados de dengue en Isla de Pascua

    Lo más leído

    1.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    2.
    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    3.
    Cambio de mando: Bachelet manda carta al Senado para excusarse con Kast y parte a Nueva York

    Cambio de mando: Bachelet manda carta al Senado para excusarse con Kast y parte a Nueva York

    4.
    Tras abrupto fin de reunión con Boric: Kast arriba a la OPE sin emitir declaraciones

    Tras abrupto fin de reunión con Boric: Kast arriba a la OPE sin emitir declaraciones

    5.
    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast
    Chile

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta
    Negocios

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano
    Mundo

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”