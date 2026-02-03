SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    El presidente electo comenzó su gira por Europa, donde espera abordar temas de migración y seguridad con líderes europeos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Pasadas las 11.00 de la mañana (hora de Bruselas, 7.00 horas en Chile) el presidente electo José Antonio Kast llegó hasta la capital de Bélgica, Bruselas, en el marco de su gira internacional por Europa. Allí, el líder del Partido Republicano se reunió con Santiago Abascal, quien es presidente del partido español de extrema derecha, Vox.

    En diálogo con la prensa, Kast calificó a Abascal como “un gran amigo”, asegurando que en España “están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros, respecto a todo lo que es la inmigración irregular”.

    La migración, la inseguridad y, por lo tanto, el diálogo que hemos mantenido con Santiago Abascal es importante para ir viendo cómo confluir, porque hay temas que son internacionales como la transcriminalidad, el crimen organizado que ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen bandera, no respetan las legislaciones, y algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también”, sostuvo.

    Se espera que Kast participe en un foro del Parlamento Europeo, donde sostendrá reuniones con eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y del grupo Patriots (Patriotas por Europa).

    Al respecto, destacó que “recientemente se ratificó todo un tema internacional de comercio, donde el Parlamento Europeo fue relevante”.

    “Los eurodiputados que pertenecen a los distintos grupos parlamentarios han colaborado y, de hecho, VOX es integrante de un grupo parlamentario con los Patriotas con los cuales vamos a tener un intercambio también hoy día, junto con otro grupo que también es de la misma tendencia política que representa a los italianos dentro del Parlamento Europeo”, sostuvo.

    Kast aseguró que estos intercambios son “positivos para nuestra sociedad”.

    La gira del presidente electo continuará en Hungría, donde se reunirá con el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, en Budapest. Posteriormente se trasladará a Italia, para sostener un encuentro con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, en Roma. Con ellos, Kast espera tratar temas de seguridad y migración.

    La gira del futuro Mandatario culminará el jueves, día en que regresará a Chile para arribar la mañana del viernes a Santiago.

    Más sobre:José Antonio KastSantiago AbascalVOXBélgicaItaliaHungría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Lo más leído

    1.
    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    2.
    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    3.
    Meza destaca Cecot de Bukele en El Salvador: “En Chile los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles”

    Meza destaca Cecot de Bukele en El Salvador: “En Chile los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”