Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

Pasadas las 11.00 de la mañana (hora de Bruselas, 7.00 horas en Chile) el presidente electo José Antonio Kast llegó hasta la capital de Bélgica, Bruselas, en el marco de su gira internacional por Europa. Allí, el líder del Partido Republicano se reunió con Santiago Abascal, quien es presidente del partido español de extrema derecha, Vox.

En diálogo con la prensa, Kast calificó a Abascal como “un gran amigo”, asegurando que en España “están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros, respecto a todo lo que es la inmigración irregular”.

“ La migración, la inseguridad y, por lo tanto, el diálogo que hemos mantenido con Santiago Abascal es importante para ir viendo cómo confluir , porque hay temas que son internacionales como la transcriminalidad, el crimen organizado que ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen bandera, no respetan las legislaciones, y algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también”, sostuvo.

Se espera que Kast participe en un foro del Parlamento Europeo, donde sostendrá reuniones con eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y del grupo Patriots (Patriotas por Europa).

Al respecto, destacó que “recientemente se ratificó todo un tema internacional de comercio, donde el Parlamento Europeo fue relevante”.

“Los eurodiputados que pertenecen a los distintos grupos parlamentarios han colaborado y, de hecho, VOX es integrante de un grupo parlamentario con los Patriotas con los cuales vamos a tener un intercambio también hoy día, junto con otro grupo que también es de la misma tendencia política que representa a los italianos dentro del Parlamento Europeo”, sostuvo.

Kast aseguró que estos intercambios son “positivos para nuestra sociedad”.

La gira del presidente electo continuará en Hungría, donde se reunirá con el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, en Budapest. Posteriormente se trasladará a Italia, para sostener un encuentro con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, en Roma. Con ellos, Kast espera tratar temas de seguridad y migración.

La gira del futuro Mandatario culminará el jueves, día en que regresará a Chile para arribar la mañana del viernes a Santiago.