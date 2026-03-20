Kast oficializa alerta sanitaria oncológica en todo el país: más de 27 mil pacientes están en lista de espera

Pasadas las 13.00 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, encabezó la firma del decreto que declara alerta sanitaria -en todo el país- por emergencia de salud pública asociada a las listas de espera de 27 mil pacientes oncológicos.

Desde el Ministerio de Salud informaron que 7.716 pacientes se encuentran en listas de espera oncológicas no GES, mientras que 19.613 presentan retrasos en las Garantías de Oportunidad GES.

Asimismo, detallaron que el promedio de atraso en las prestaciones GES alcanza los 76,8 días, mientras que las prestaciones no GES llega a 322 días.

Bajo ese contexto, el decreto firmado por el Presidente, según explican, permitirá “dotar de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast, con el fin de permitir la colaboración de las redes pública y privada, mediante la compra de prestaciones al sector privado, agilizando el otorgamiento de prestaciones en convenio”.

De igual manera, “agilizará los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos, la difusión de medidas sanitarias, entre otras medidas urgentes y excepcionales”.

La declaración de esta alerta fue destacado positivamente por la ministra Chomali, quien señaló que esto permitirá mejor atención, llegando a cada uno de los pacientes de estas listas de espera.

“Nos va a dar flexibilidad para manejar recursos para poder implementar las medidas que queremos implementar. Ya hicimos una tarea previa, que fue revisar todas las bases de datos de los pacientes que están esperando”, explicó la secretaria de Estado. “Las estamos, a partir de hoy, contrastando con los servicios de salud para poder llegar uno a uno, no en listas, uno a uno a esos pacientes en una comunicación personalizada”.

Santiago, 20 de marzo 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, declara alerta sanitaria nacional para atender listas de espera de 27 mil pacientes oncológicos. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por su parte, el Presidente Kast agradeció la presencia de parlamentarios en el lugar, indicando que “más allá de las diferencias políticas, ideológicas, el cáncer no tiene diferencias ideológicas”.

"Las personas que sufren quieren una solución rápida, eficaz, oportuna, que no siempre somos capaces de darla, y si nosotros empezamos a discutir, la persona se puede morir”, señaló.

Según anunciaron desde el gobierno, junto con declarar esta alerta sanitaria, también se llevará a cabo la creación de un Comité Operativo Nacional en diez días, que tendrá la función de proponer, articular y monitorear la ejecución de un Plan Operativo Nacional de Resolución de listas de espera oncológica no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas.

Con todo, el decreto firmado deberá ser remitido a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, previo a su plena entrada en vigencia.