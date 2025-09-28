SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast pone foco en alcanzar mayoría parlamentaria que incluya a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas

El aspirante a La Moneda definió a la coalición que sustenta a Evelyn Matthei como "derecha tradicional" y a Amarillos y Demócratas como "de centro, centro izquierda".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El candidato presidencial José Antonio Kast. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, abogó este domingo por obtener una mayoría parlamentaria en las próximas elecciones y se abrió a la posibilidad de que ese eventual resultado incluya a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

En una entrevista concedida al medio argentino La Nación, Kast fue consultado por cómo manejará la fragmentación política en el Congreso Nacional en caso de resultar vencedor en las presidenciales. En línea con la postura que ha exhibido en los últimos meses, Kast reiteró que apoyará a cualquier candidato presidencial de oposición si él no gana la primera vuelta y además enfatizó: “Junto con la elección presidencial en Chile se renueva completamente la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores. Para nosotros es fundamental obtener una mayoría, aunque sea de un voto en la Cámara de Diputados y romper el empate que tenemos en el Senado".

“Se podría dar por primera vez en la historia que un gobierno de derecha tenga mayoría parlamentaria amplia. No estoy diciendo que nosotros aspiremos a una mayoría republicana. Vamos a hacer un pacto con dos partidos aliados, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, más el Partido Republicano", sostuvo.

Siguiendo con la aspiración de obtener mayoría parlamentaria, Kast se abrió a incorporar a Chile Vamos -coalición que que apoya la candidatura de una de sus contendoras por la derecha, Evelyn Matthei (UDI) y con la que Republicanos ha tenido tensiones- junto a Amarillos y Demócratas, que para esta elección también respalda a la exalcaldesa de Providencia.

“Aspiramos a que esa mayoría parlamentaria incluya a la derecha tradicional, que es Chile Vamos, más dos partidos que ellos incorporaron, que son de centro, centro-izquierda, más amarillos y demócratas. Y una vez que se dé esto, un triunfo presidencial y un triunfo parlamentario, que convoquemos un gobierno de unidad en temas legislativos. Porque el narcotráfico, el crimen organizado, la pobreza extrema, no tienen que tener división política“, argumentó.

Santiago 16 de agosto 2025. La candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei inscribe su opcion en el Servicio Electoral de la comuna de Santiago con Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Al ser consultado sobre si el concepto “gobierno de unidad” incluiría a las fuerzas de izquierda, el fundador de Republicanos contestó: “A las que quieran sumarse a proyectos de ley que ya hemos ido esbozando sobre inmigración, educación, recuperación de cárceles, por ejemplo. Yo lanzo uno por semana y eso requiere del apoyo transversal de fuerzas políticas de derecha, de centro y esperamos también, aunque hoy día digan que no, que una vez expuestos nuestros proyectos de ley, ellos se dan cuenta de que esto supera la diferencia política".

Política internacional

El candidato, además, fue consultado por los gobiernos encabezados por mandatarios con los que él ha mostrado afinidad ideológica, entre ellos, Donald Trump (EE.UU.) y Javier Milei (Argentina).

Respecto a Argentina, destacó que "claramente bajar de una inflación de 200% a una que debe estar cerca del 30 o 35% requiere una voluntad muy grande. Nosotros tenemos una gran diferencia en Argentina, tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas, un Poder Judicial que ha sufrido algunas crisis, pero que da bastante garantía, una Fiscalía Nacional de Persecución del Delito que también da garantías, tenemos una institucionalidad más sólida de lo que han podido vivir en Argentina. Conozco a Javier Milei y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza. Eso hay que reconocerlo".

José Antonio Kast y Javier Milei

En cuanto a Trump, Kast aseveró: “Valoro de sus políticas públicas el intento de ajuste fiscal que está haciendo, de utilizar bien los recursos Y claro, le ha tocado una situación internacional conflictiva en parte por gestiones del gobierno anterior, diría yo, que no supo enfrentar bien la la situación crítica en Europa, entre Rusia y Ucrania. Y también le toca una competencia a nivel económico importante con otra potencia que es China. Es difícil ponerse en la situación del presidente Trump, que enfrenta crisis geopolíticas y de guerra".

“Tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, fuimos de los primeros que firmamos tratado de libre comercio y eso va en la línea de lo que cree Chile, que nosotros tenemos que competir a nivel mundial. Fuimos de los primeros países que llevamos los aranceles casi a cero en todos los productos, cosa que veo que otros países hoy día están tratando de imitar. Tenemos una cantidad de tratados de libre comercio muy importante, que en campaña Boric dijo que lo iba a terminar, cosa que finalmente gracias a Dios no se hizo”, criticó.

Lee también:

Más sobre:José Antonio KastPartido RepublicanoChile VamosAmarillosDemócratasRepublicanosElecciones parlamentariasPresidencialesParlamentarias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chile es reconocido por los Óscar del Turismo: recibe cinco premios en los World Travel Awards 2025

Asesinan a concejal y a su escolta en ataque armado en Ecuador

Hamas desmiente a Trump y afirma no haber recibido su nueva propuesta de alto el fuego

Bukele justificó su ausencia en la última Asamblea General de la ONU diciendo que consideraba “poco útil” su asistencia

Al menos cuatro muertos y 10 heridos deja ataque de las fuerzas rusas sobre Kiev

Conflicto entre vecinos de El Bosque termina con un fallecido y tres heridos por arma de fuego

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

3.
Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

4.
Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

5.
Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

María Teresa Cárdenas será la encargada de liderar el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras
Chile

María Teresa Cárdenas será la encargada de liderar el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras

Kast pone foco en alcanzar mayoría parlamentaria que incluya a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas

Chile es reconocido por los Óscar del Turismo: recibe cinco premios en los World Travel Awards 2025

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York
Negocios

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Ximena Rincón: “Hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”

Jorge Quiroz: “Me han dicho que otra cosa es con guitarra, y lo que yo les digo es que cuando ellos tocaron guitarra desafinaron”

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

“La gran figura del local”: prensa argentina resalta la aparición goleadora de Lautaro Millán con la Roja Sub 20
El Deportivo

“La gran figura del local”: prensa argentina resalta la aparición goleadora de Lautaro Millán con la Roja Sub 20

Ian Subiabre: el “chileno” que juega por Argentina y que llega al Mundial Sub 20 en medio de un conflicto con River Plate

Las severas medidas de seguridad para proteger a los hinchas argentinos en el Mundial Sub 20 luego de la barbarie de Avellaneda

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Asesinan a concejal y a su escolta en ataque armado en Ecuador
Mundo

Asesinan a concejal y a su escolta en ataque armado en Ecuador

Hamas desmiente a Trump y afirma no haber recibido su nueva propuesta de alto el fuego

Bukele justificó su ausencia en la última Asamblea General de la ONU diciendo que consideraba “poco útil” su asistencia

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición