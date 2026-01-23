SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast alista detalles de gira a Centroamérica y confirma visita a cárcel de Bukele

    El presidente electo partirá este sábado a República Dominicana. Su primera parada de un viaje que también considera visitas a El Salvador y Panamá, donde sostendrá distintas reuniones bilaterales con otros presidentes del continente.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago 6 de enero 2026. EL Presidente Electo, Jose Antonio Kast, recibe en audiencia al Comite Ejecutivo de la CPC, en la Oficina del Presidente Electo de la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este sábado, a las ocho de la mañana, José Antonio Kast comenzará la que será su gira internacional más larga como presidente electo.

    Ese día, el republicano llegará hasta República Dominicana, su primera parada de un viaje que considera también visitas a El Salvador -donde arribará el lunes- y Panamá, donde estará entre martes y jueves para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

    El periplo de Kast por Centroamérica es considerado clave en su entorno. No solo porque será su debut frente a varios otros líderes del continente que participarán del encuentro económico —entre ellos los Presidentes Lula da Silva (Brasil) y Rodrigo Paz (Bolivia)—, sino también porque el foco estará en temas de seguridad e inmigración, uno de los principales desafíos de su administración.

    En ese contexto, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo acompañará durante toda la gira y en varias de sus principales actividades.

    Primero, en República Dominicana visitarán la frontera con Haití para revisar la barrera que se instaló con el objetivo de controlar la inmigración ilegal. Antes de eso, sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de ese país, Luis Abinader.

    Ya en El Salvador, visitará la denominada “megacárcel” de Nayib Bukele. El recinto, de nombre Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ya fue visitado por Kast en abril de 2024, cuando -acompañado por el general (r) y hoy diputado electo, Enrique Bassaletti- sostuvo distintas reuniones con instituciones de seguridad salvadoreñas.

    En ese país, se espera que Kast también sostenga su primer encuentro con Bukele.

    En Panamá, en tanto, su agenda estará concentrada en el foro económico. Ahí estará acompañado por su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y de Energía, la senadora Ximena Rincón. No se descarta, en tanto, que también asistan otros miembros de su gabinete como su canciller Francisco Pérez Mackenna y el líder de Economía y Minería, Daniel Mas.

    Quiroz, de hecho, será uno de los expositores de la cita internacional, el próximo miércoles a las 11 de la mañana.

    En el encuentro, no se descarta que Kast también pueda sostener otras reuniones con mandatarios del continente. Una de las que ya está confirmada es la cita con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMRepública DominicanaEl SlavadorPanamá

