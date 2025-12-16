Kast protagoniza tenso desencuentro con la prensa argentina: “No va entrar a la conferencia si pone el micrófono ahí”

A su salida de la Casa Rosada, el presidente electo José Antonio Kast protagonizó un tenso intercambio con uno de los trabajadores de la prensa argentina.

Hacía pocos minutos había terminado el encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, y tanto adherentes como periodistas estaban apostados afuera de la sede de gobierno, causando aglomeraciones.

“Yo soy superrespetuoso con la prensa, pero hay momentos para las personas”, le dijo Kast al periodista de América TV Fabián Rubino, según se observa en el registro que difundió el citado medio. “Está enojado, porque la gente se le asoma a la reja y nosotros tenemos que ir obviamente, al presidente le llega a pasar algo, llega a decir algo y nosotros tenemos que llevar la palabra del presidente, tenemos que estar y se enoja”, explicó el reportero a sus compañeros del estudio de televisión.

Luego de unos momentos, Kast volvió a dirigirse a Rubino: “Ya conversamos. Usted está apretando a las personas, está poniendo su brazo entre las personas que me quieren saludar. Le dije respetuosamente que vamos a tener una conferencia de prensa en la tarde, le pido respeto con las personas. Usted podría estar a un metro filmando. En la tarde si usted quiere ir tiene que respetar ahora”.

El periodista aludido, por su lado, argumentó: “Pero además mira donde estamos, estamos a dos metros, tiene que entender que es un hombre público y que está hablando, lo menos que podemos hacer es poner el micrófono”.

“No va a entrar a la conferencia si pone el micrófono ahí. Usted no quiere respetar, está interrumpiendo el diálogo de los ciudadanos. Muchas gracias. No nos vamos a ver más”, le advirtió Kast.