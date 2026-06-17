Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifica a autoridad de Ciencias

Eran las 18:00 horas en punto, cuando Daniela Castro entró a La Moneda. Sabía que sus días como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género habían llegado a su fin. Horas antes, La Tercera adelantó que el Presidente José Antonio Kast realizaría un ajuste en su gabinete que la afectaría.

Castro, militante de Renovación Nacional (RN), sostuvo una reunión con el Mandatario y dejó Palacio cerca de las 20.00 horas.

La salida de Castro se dio luego de que se evidenciaran fuertes diferencias entre ella y la ministra de la Mujer, Judith Marín (Partido Cristiano).

Hace unas semanas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) -cercana a Castro- le pidió directamente al Presidente intervenir en el quiebre dentro del ministerio, lo que desató una serie de intercambios entre RN y el Partido Cristiano.

“Así como el ministro Arrau tomó decisiones cuando no se sentía cómodo trabajando con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir llevando adelante los desafíos que tiene esta cartera”, respondió, en esa ocasión, la vocera del Partido Cristiano, la diputada Sara Concha.

A eso se sumó que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien fue militante de RN en el pasado, tildó a la colectividad de desleal por su conducta en torno a Marín, y respaldó a la ministra en el lanzamiento del Partido Cristiano.

Según fuentes del Ministerio de la Mujer, la competencia entre ambas llegó incluso al plano de la exposición pública, con disputas respecto de quién tenía mayor protagonismo en las actividades y anuncios vinculados al ministerio.

Otros, en tanto, apuntan a un clima interno cada vez más complejo producto de despidos y salidas de funcionarios. Un ejemplo de ello fue la renuncia de la directora de Comunicaciones, Nathaly Álvarez, quien dejó el cargo pocos meses después de asumir, molesta por desvinculaciones que, a su juicio, afectaban el funcionamiento de los equipos.

Las mismas fuentes sostienen que la tensión entre ambas autoridades también provocó roces entre los equipos de una y otra.

Castro denunció la situación del ministerio en varias instancias dentro de RN, en donde hizo ver su quiebre con la ministra, apuntando -entre otras cosas- a que ha tenido poca autonomía para ejercer su cargo y que su relación con Marín se había vuelto insostenible.

En ese contexto, una de las últimas polémicas se dio después de que la asociación de funcionarias del ministerio saliera en defensa de Marín, acusando que desde RN se estaba inventando un conflicto dentro de la cartera.

El Presidente Kast, según fuentes del oficialismo, conversó el lunes la salida de la subsecretaria con dirigentes de RN. Esto, con el objetivo de evitar abrir nuevos flancos con esa colectividad, que, consciente de los roces entre ambas autoridades, se mantenía en alerta un posible ajuste que perjudicara a Castro.

Aunque en parte de RN lamentan la salida de Castro, sus dirigentes han optado por no criticar en privado. En gran parte, porque el reemplazo de la hoy exsubsecretaria es otra militante de la colectividad: Marcia Raphael.

La exdiputada e ingeniera comercial de profesión se desempeña como seremi de Desarrollo Social en la región de Aysén al momento de ser elegida como la sucesora de Castro. Era, además, vicepresidenta nacional de RN.

“El Ejecutivo tiene la facultad de nombrar y pedir renuncias. En este caso, a la subsecretaria. Un ministerio con roces de sus autoridades no avanza. Me preocupa saber hacia dónde va el Ministerio de la Mujer. Sobre todo, en la situación de desempleo, violencia intrafamiliar y los temas de cuidado”, comentó la vicepresidenta de Cámara Ximena Ossandón (RN), a raíz del ajuste.

Durante la jornada, también se ratificó a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencias. Esta última se desempeñaba en calidad de subrogante desde la salida de Rafael Araos.

Su llegada formal al Ministerio de Ciencia se concretó en abril, cuando fue anunciada como jefa de la División de Tecnologías Emergentes por la ministra Ximena Lincolao. Antes de eso, la misma jefa de la cartera de Ciencia acudía a reuniones junto con Rossi y la presentaba como “su mano derecha” mientras no se oficializaba su entrada oficial.

La relación entre Rossi y Lincolao data desde hace prácticamente una década, cuando se conocieron en Estados Unidos en el marco de iniciativas de innovación y conexión internacional para dichos fines.

A través de un comunicado, el Presidente Kast valoró “la disposición de las nuevas autoridades para asumir estos desafíos“ y expresó su “reconocimiento a Daniela Castro por su trabajo y compromiso al país“.

Tras dejar La Moneda, Castro indicó que “quiero darle las gracias al Presidente por el honor de haber servido a mi país (…). Tuve una conversación muy grata con él. Y, bueno, dentro de las instancias que la vida nos depara, yo soy una convencida de que las oportunidades están donde vaya encaminando la vida (…). Uno tiene que estar a disposición del Presidente (…). Nada más que agradecerle al Presidente por la oportunidad (…). Donde el Presidente estime conveniente, vamos a seguir aportando".

“Si a la ministra le va bien, al país le va bien y a las mujeres les va bien”.