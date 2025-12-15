VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast se impone con amplia ventaja y convoca a un acuerdo nacional para “recuperar” Chile

    Con casi 18 puntos de diferencia, José Antonio Kast ganó la segunda vuelta ante Jeannette Jara y se transformó en el presidente electo del país. En su primer discurso aseguró que hará un gobierno "para todos los chilenos". Este lunes se reunirá con el Mandatario Gabriel Boric y con todos los partidos de la oposición.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A 17.44 de la tarde, parte de la familia de José Antonio Kast llegó con cotillón en mano al Partido Republicano, donde el abanderado esperó los resultados de la segunda vuelta presidencial. Antes de que cerraran las mesas, en el lugar se preparaban para celebrar.

    A las 18.18, cuando empezaron los primeros conteos de votos, ya se escuchaban los gritos de dirigentes que se sentían triunfadores y empezaron a corear el tradicional “ceacheí...”. Al rato, además, llegó comida al recinto: pizzas y bebidas para los republicanos y distintos dirigentes de los partidos políticos de oposición que se congregaron en el lugar.

    Y es que Kast estaba convencido de que, en su tercera postulación a La Moneda, iba a lograr imponerse ante la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara. Y así fue.

    La victoria del líder republicano supone, además, un reordenamiento en las fuerzas de derecha. Aunque su origen es de la UDI, Kast es considerado una figura de la derecha no tradicional, en las antípodas de Sebastián Piñera, el único líder del sector que había conseguido, en dos ocasiones, llegar a la Presidencia de la República, rompiendo la hegemonía de la izquierda.

    De acuerdo al Servicio Electoral (Servel), con el 99,85% de las mesas escrutadas, el republicano ganó con el 58,16%, es decir, 7.252.410 de los votos por sobre un 41,84% de Jara, quien consiguió 5.216.289 de sufragios.

    La amplia distancia, si bien estuvo dentro del rango esperado, lo cierto es que fue menor de lo que algunos republicanos sinceraron públicamente que querían. La secretaria general del partido, Ruth Hurtado, dijo el domingo por la mañana, en entrevista con CNN Chile, que “yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara, y José Antonio (Kast) sobre 58%. Esperamos que sea así”.

    Incluso, algunos en el mejor de los escenarios apostaron por replicar los resultados que se obtuvieron en el plebiscito constitucional del Apruebo-Rechazo de 2022, comicios en que la última opción alcanzó el 62%.

    Kast arribó a la casona de Presidente Errázuriz cerca de las 17.55. Su llegada tuvo una pequeña controversia: parte de su equipo intentó tapar su llegada y con unos papeles se interpuso ante las cámaras de medios de comunicación que se encontraban apostados en el lugar.

    Pasadas las 19.00, el republicano recibió el llamado telefónico de Jara, quien reconoció rápidamente su derrota. Un poco después, a las 19.30, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el triunfo.

    “Da la impresión de que Chile hoy día se configura en razón de ese 60/40 que conocimos años atrás (...). Eso lo tomamos con mucha responsabilidad, lo tomamos con humildad”, sostuvo.

    Y añadió, en línea con el discurso que en los días previos empezaron a instalar, que “a este gobierno de emergencia están convocados todos quienes hoy día se encuentran en la oposición (...). Cada una de las personas, fuerzas políticas, que se nos sumó en la segunda vuelta, tiene que sentir este gobierno como propio”.

    En medio de sus palabras llegó parte de la familia Piñera-Morel a celebrar al lugar. Entre ellos, los hijos del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena y Sebastián.

    Luego, Kast recibió otros llamados de felicitaciones, entre ellos, el de la exmandataria Michelle Bachelet y del Presidente Gabriel Boric, quien deberá traspasar la banda presidencial el próximo 11 de marzo, manteniendo la tendencia de los últimos 20 años en el país, de la alternancia en el poder entre izquierda y derecha.

    “Siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, fue unas de las palabras del Mandatario al republicano, durante su diálogo que se extendió por cinco minutos.

    Kast le respondió, entre otras materias, que “después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”.

    Más tarde, el presidente electo afinó los últimos detalles de su discurso, el que preparó con uno de sus principales asesores, Cristián Valenzuela, con quien también alistó el recibimiento a Jara. La carta oficialista arribó, junto a personeros de su comando, cerca de las 21.00 a la casona, ubicada en Las Condes, para felicitarlo presencialmente. Ambos estuvieron reunidos por algunos minutos.

    A las 21.48, Kast se subió al escenario y entregó su primera alocución. El discurso que tenía preparado, de cinco páginas, lo tuvo que modificar e improvisar debido a que hubo problemas con el teleprompter.

    “Voy a pedirles a los del teleprompter que despierten, porque me acuerdo de casi todo, pero no de todo”, dijo casi al inicio de su intervención.

    Así, en una alocución que duró un poco más de 50 minutos, recalcó que “voy a ser el presidente de todos los chilenos, sin exclusión”. En ese sentido, destacó que dejaría la militancia del Partido Republicano.

    Además, resaltó que busca recuperar al país. “Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro, porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”, manifestó.

    Durante su intervención, Kast también hizo gestos a Johannes Kaiser -quien sorprendió con un acto paralelo de celebración en Providencia- y Evelyn Matthei, a quienes les agradeció por su apoyo. También relevó la figura de Franco Parisi, y destacó a Jara y a los expresidentes de la República.

    Casi al final de su discurso, el mandatario electo señaló que convocará a grandes acuerdos nacionales para solucionar los problemas de la ciudadanía. “Mi desafío, nuestro desafío, es construir una mayoría de gobernabilidad, pero no desde el cuoteo, sino desde el acuerdo en lo esencial. Yo no quiero una coalición para la foto, quiero impulsar un acuerdo nacional para resolver los grandes asuntos que preocupan a la ciudadanía, y ese acuerdo no es solo con partidos. Es con regiones, con alcaldes, con universidades, con científicos, con gremios, con emprendedores, con trabajadores. Es con todos los ciudadanos que añoramos recuperar nuestro país”, recalcó.

    Las horas previas

    El abanderado republicano llegó a votar antes de las 10 de la mañana al Colegio Ana María Mogás, en la comuna de Paine, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola. Allí, evitó darse como ganador y aseguró que hoy “es el día de la ciudadanía, no es el día de la política (...). Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”.

    También adelantó lo que será parte de su trabajo durante el lunes con los partidos que lo respaldaron para el balotaje. Y es que en el comando republicano, más que mirar la elección, ya llevan varios días enfocados en empezar a preparar el trabajo para la instalación del gobierno y los equipos que acompañarán a Kast en el futuro gabinete.

    La larga y cuidada campaña de Kast

    A diferencia de sus otras apuestas presidenciales, en 2017 y 2021, la tercera campaña de Kast se caracterizó por mantener una estrategia más cuidada y diseñada paso a paso para los cerca de nueve meses que duró el despliegue.

    El abanderado arrancó su campaña en una posición compleja, muy lejos del primer lugar que por ese entonces ostentaba Evelyn Matthei. Durante los primeros meses del año, las encuestas de opinión lo posicionaban como el tercer candidato de derecha, detrás de la aspirante de Chile Vamos y el diputado Johannes Kaiser.

    Por esos meses, la irrupción del libertario era mirada con preocupación en el comando republicano. El parlamentario no solo se proyectaba como uno de los candidatos fuertes -directamente a costa del votante de Kast-, sino que también había conformado en un periodo breve su colectividad, el Partido Nacional Libertario.

    Lo anterior obligó a cambiar parte del diseño. Por ejemplo, pese a la decisión inicial de ir en una lista parlamentaria propia, republicanos se tuvo que sentar con libertarios y también socialcristianos para concretar un pacto de cara a las elecciones al Congreso y apostar para que, en ese escenario, más adelante Kaiser desistiera de su candidatura. Esto último, sin embargo, no ocurrió.

    Algunos en la interna, incluso no miraban con malos ojos revaluar la posibilidad de hacer una primaria al menos junto al libertario, en caso de que la candidatura de Kast se mantuviera estancada. Sin embargo, llegó marzo, el republicano empezó su despliegue territorial y mayor presencia en la opinión pública. Con ello, de a poco logró posicionarse en la carrera. A mediados de mayo, ya había logrado alcanzar a Matthei en los sondeos.

    Se trató de una estrategia simple. Una o dos veces por semana convocaban a la sede del partido para presentar parte de sus propuestas para llegar a La Moneda. “Plan Escudo Fronterizo”, “No Más Contribuciones”, “Más y Mejor Trabajo”, “Plan Renace” y “Plan Implacable” fueron parte de las primeras medidas que el republicano dio a conocer en materia de seguridad, economía y social.

    Ese diseño, que lo mantuvo durante toda la campaña, se trató de una decisión estratégica: a diferencia de 2017 y 2021, la candidatura de Kast estaría solamente centrada en la implementación de un “gobierno de emergencia”. Las disputas políticas y otras materias que enredaron sus campañas previas quedaron totalmente fuera.

    Por ejemplo, temas valóricos como el aborto, la eutanasia y también medidas como la eliminación del Ministerio de la Mujer y cualquier asunto relacionado con la dictadura militar quedaron absolutamente fuera del diseño presidencial. En cambio, pusieron el foco en materias de seguridad, inmigración y crecimiento económico, recalcando que esos asuntos son los de interés ciudadano.

    En línea con lo anterior, y a medida que consolidaba su pole position dentro de las opciones de derecha, se vio a un candidato replegado, con apariciones más dosificadas, enfocadas en la presentación de propuestas y alejadas de los temas más políticos.

    En la recta final de la campaña, y con el objetivo de evitar cualquier error no forzado, Kast no se arriesgó en los distintos debates presidenciales, donde concentró sus esfuerzos en detallar parte de su programa y apuntar contra la abanderada oficialista. Además, decidió no asistir a programas de corte más personal, lo que le generó varias críticas en el sector.

    Esos cuestionamientos, de hecho, se incrementaron en la campaña para el balotaje, sobre todo tras su participación en el debate de la Archi, donde se le acusó de no responder por distintos temas, como indultos, eutanasia, inmigración y recorte fiscal. Esa estrategia, incluso, levantó críticas desde Chile Vamos.

    Ese, en todo caso, no fue el único flanco con el que lidió en la campaña. Recordada es la polémica que lo enfrentó con el comando de Evelyn Matthei durante la primera vuelta, después de que la abanderada de Chile Vamos denunciara a su partido de levantar una campaña en su contra a través de redes sociales para instalar que tenía alzhéimer.

    A ello se sumaron también algunas de sus propuestas, como la que busca un recorte fiscal de seis mil millones de dólares en 18 meses; el “Chao préstamo” de la reforma previsional, lo que lo ha enfrentado con Chile Vamos; la expulsión de inmigrantes ilegales, que le ha significado emplazamientos desde su propio sector por aclararla.

    Su primer día como presidente electo

    En su primera jornada como presidente electo, Kast encabezará un desayuno, a las 9.00, con vecinos de Buin. Luego, a las 11.30, se trasladará al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

    Lo hará acompañado, entre otras personas, de su esposa, Pía Adriasola, a quien durante su alocución destacó como la próxima primera dama. Esto, en un contexto en que esa figura, durante esta administración, se eliminó.

    A las 13.30, en tanto, liderará un primer encuentro con Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos, con el objetivo de conformar una especie de comité político en que se revisen las principales decisiones de cara al gobierno. En esa instancia -afirman fuentes del comando- la idea es que Kast asuma un rol preponderante.

