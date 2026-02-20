Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

Este viernes el presidente electo, José Antonio Kast, recibió en su oficina a representantes del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh).

En la instancia participaron el arzobispo de La Serena, René Rebolledo, presidente de la CECh; el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse, vicepresidente; y el obispo de Santa María de los Ángeles, Cristián Castro, secretario general.

Tras el encuentro, el arzobispo de La Serena señaló: “Hemos dado cumplimiento esta mañana a una tradición de la CECh, realizar una visita protocolar a quien la ciudadanía eligió para la misión de presidir la República, en la proximidad de la asunción del cargo. En carta que le dirigimos el pasado 14 de diciembre, lo felicitamos por su triunfo electoral, ofreciéndole nuestra oración y disposición a colaborar en todo aquello que favorezca la justicia, la fraternidad y la paz social”.

Dicho eso, detalló: “Le manifestamos que, en nuestras comunidades, se ora frecuentemente por quienes han sido investidos de autoridad, de modo particular por quien ejerce como presidente de la República, pues grande es la responsabilidad y numerosas las exigencias propias de tan alta investidura”.

Finalmente, expresó: “Deseamos al señor presidente electo, junto a su familia, bienestar y ventura personal”.