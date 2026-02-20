SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    En la instancia participaron el arzobispo de La Serena, René Rebolledo; el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse; y el obispo de Santa María de los Ángeles, Cristián Castro.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este viernes el presidente electo, José Antonio Kast, recibió en su oficina a representantes del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh).

    En la instancia participaron el arzobispo de La Serena, René Rebolledo, presidente de la CECh; el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse, vicepresidente; y el obispo de Santa María de los Ángeles, Cristián Castro, secretario general.

    Tras el encuentro, el arzobispo de La Serena señaló: “Hemos dado cumplimiento esta mañana a una tradición de la CECh, realizar una visita protocolar a quien la ciudadanía eligió para la misión de presidir la República, en la proximidad de la asunción del cargo. En carta que le dirigimos el pasado 14 de diciembre, lo felicitamos por su triunfo electoral, ofreciéndole nuestra oración y disposición a colaborar en todo aquello que favorezca la justicia, la fraternidad y la paz social”.

    Dicho eso, detalló: “Le manifestamos que, en nuestras comunidades, se ora frecuentemente por quienes han sido investidos de autoridad, de modo particular por quien ejerce como presidente de la República, pues grande es la responsabilidad y numerosas las exigencias propias de tan alta investidura”.

    Finalmente, expresó: “Deseamos al señor presidente electo, junto a su familia, bienestar y ventura personal”.

    Más sobre:José Antonio KastIglesiaPresidente electo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895
    Chile

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal
    Cultura y entretención

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder