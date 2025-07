Kast tras emplazamiento de Matthei por campaña sucia en redes sociales: “Yo me puedo hacer responsable de mi cuenta”

Tras sostener una reunión con Hogar de Cristo, el candidato José Antonio Kast (republicano) abordó la creciente tensión que hay entre él y su contendora Evelyn Matthei (Chile Vamos).

Esto, a propósito del anuncio de Matthei de la presentación de una querella en contra quienes resulten responsables de llevar una “campaña sucia” en su contra, apuntando a republicanos y a Kast .

Bajo ese marco, al salir del encuentro con la fundación, el candidato fue bombardeado con preguntas sobre el tema.

Al respecto, Kast sostuvo: “Hay dos caminos. Un camino que es enfrentar los problemas, que es el camino del desarrollo, de las buenas políticas públicas, y otro camino que puede ser el de la disputa”.

“Nosotros ya elegimos camino, y ustedes lo saben, cada uno de nosotros presentamos un proyecto, un plan de gobierno distinto, porque ese es nuestro objetivo”, agregó.

Luego, al ser consultado sobre si es un error “darle cabida a cuentas que son bots” -que supuestamente Kast sigue en X- el republicano respondió: " Yo me puedo hacer responsable de mi cuenta".

“Ustedes pueden ver mi cuenta. Hay personas que me siguen y que pueden tener una mirada distinta. Hay personas que uno cuando identifica algo la puede bloquear si es que quiere”, continuó.

Después, al ser increpado por aparentemente seguir dichas cuentas, dijo: “Bueno, tendría que hacer un análisis de las 800, perdón, de las 105.341, no sé si ha cambiado o no, cuentas que sigo. No lo hago todos los días, no lo hago todos los meses”.

“Y vuelvo a insistir, hay un camino que es el camino de solucionar los problemas y otro camino que es el camino de la libertad”, reiteró.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Sobre los dichos de Matthei que cuestionan las credenciales democráticas de Kast, el exdiputado señaló: “Yo tengo que acreditar quién soy frente al pueblo chileno. Ellos van a elegir, y ellos lo van a elegir de acuerdo a los planteamientos y la trayectoria de vida que uno haya tenido. Pueden ver mi actuación como abogado, como concejal, como diputado, como secretario general de un partido, como presidente de otro partido, todo eso es público”.

Finalmente, tras ser inquirido sobre si ha llamado a Matthei, Kast contestó: “Yo no voy a decir que la llamé y me apareció el buzón de voz, eso no lo voy a decir. Nos hemos encontrado, nos hemos saludado”.

“Si hubiera alguna discusión o dificultad que ella quisiera plantear, no hay problema, lo podemos conversar, pero vamos a tener varios encuentros más donde nos podremos encontrar, y si hay alguna discusión, algún punto, ella lo puede plantear”, cerró.