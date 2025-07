Kast valora decisión de Matthei y Chile Vamos de frenar ofensiva judicial contra republicanos tras acusaciones de “campaña sucia”

El fundador del Partido Republicano y candidato a La Moneda, José Antonio Kast, valoró este miércoles la decisión de la candidata presidencial Evelyn Matthei de no judicializar la campaña electoral, luego de que la exministra vinculara a Kast con las cuentas anónimas que en redes sociales difunden que padece de alzhéimer.

La declaración de Kast se da luego de que la misma Matthei comunicara que no perseverará en su ofensiva judicial. “Basta de odio digital. Ganamos con ideas, no con matonaje. He decidido suspender la querella. No por debilidad, sino por convicción: esto no se trata de mí, se trata de Chile” , afirmó Matthei a través de su cuenta en X.

Minutos más tarde de anunciado el desistimiento, Kast, a través de la misma plataforma, sostuvo que “Chile enfrenta una verdadera emergencia en todos los ámbitos posibles y requiere, como nunca, que por el bien y el futuro de nuestro país, trabajemos unidos y comprometidos, más allá de nuestras diferencias”.

Esto, con miras a “ofrecerle a Chile una alternativa de gobierno que nos permita recuperar el orden, terminar con la inmigración ilegal y volver a progresar y crear empleos para todos los chilenos”.

Por lo anterior, Kast sostuvo que “valoro la decisión de Evelyn Matthei y de Chile Vamos de poner los intereses y los sueños de los chilenos por delante , y de volver a encauzar esta campaña en las urgencias que demandan los chilenos”.

En su publicación, Kast también apuntó contra la candidata comunista del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

“Nuestro adversario político y electoral es la candidata que representa la continuidad de este gobierno y seguiremos concentrando, todas nuestras fuerzas y propuestas, para demostrar que el camino que le proponemos a Chile es el que nos llevará a la libertad, al progreso económico y la esperanza que los chilenos anhelan recuperar”, afirmó.