Kast valora estado de emergencia decretado por Perú en el norte e insta a Boric a dirigirse a Arica ante crisis migratoria

Este domingo, durante una visita a Tacna, el presidente de Perú, José Jerí, anunció que declarará en emergencia las fronteras del país con el fin de combatir el avance de la delincuencia.

En concreto, informó que decretará ese estado en las 28 provincias que comparten límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Según el mandatario, con esta medida se buscará que las Fuerzas Armadas apoyen en el resguardo en estos espacios limítrofes.

Y es que, según el líder peruano las fronteras de su país “siempre han sido conocidas por ser unas coladeras”, y que “ello amerita una reflexión del gobierno”.

Por lo mismo, enfatizó que su presencia en Tacna responde a la necesidad de “anticipar problemas que eventualmente pueden suceder” y de establecer una política de Estado enfocada en la protección de las fronteras.

Kast emplaza a Boric

El acto de Jerí tuvo eco en el comando del candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

El abanderado valoró la medida, y en ese sentido, emplazó al Presidente Gabriel Boric a interrumpir su gira por la zona austral para dirigirse a Arica y abordar el tema.

“Nosotros hemos señalado que nadie más va a entrar por la ventana a Chile, y si alguien quiere volver a entrar y desde esta situación irregular, tiene que salir. Tiene que desde el extranjero volver a presentar todos sus antecedentes, documentos, y seremos nosotros los que evaluaremos si esa persona puede ingresar al país”, sostuvo el republicano.

“Esto va a ser duro y ya ha tenido efectos en países vecinos. Hace pocos instantes, Perú tomó una determinación y decretó un estado excepcional en su frontera, porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile, de personas que, con buen sentido, dicen ‘vamos a escuchar lo que está diciendo un eventual futuro presidente de Chile, que nos está señalando que tenemos que tomar nuestras cosas y partir si alguna vez queremos volver a entrar a Chile de manera regular’”, continuó.

“Eso generó algunos reportes de prensa que fueron evidenciando esta situación y Perú tomó una decisión dentro de sus atribuciones legítimas y es probable que otros países puedan tomar una situación similar y nosotros lo que le solicitamos a los países vecinos es que actúen con responsabilidad porque las personas que han entrado por la ventana lo hicieron recorriendo esas rutas”, agregó.

“Algunos entraron por Bolivia, otros entraron por Perú. Por lo tanto, esas dos naciones tenían muy claro lo que estaba sucediendo y como venían destino a Chile, dejaban libre tránsito a esas personas. Muchas de esas personas hoy día quieren volver a sus países de origen. Será Ecuador, será Colombia, será Venezuela, algún país de América Latina, de Centroamérica y esperamos que les den las facilidades para poder transitar por los países vecinos a sus países de origen”, aseveró.

Hecho el punto, instó al Presidente Boric a dirigirse a Arica. “Le quiero hacer un llamado al Presidente de la República, que si no me equivoco, hoy día llegó a Magallanes. Esta situación que él no podía prever requiere la presencia del Presidente de la República y las personas a cargo de la seguridad y de migraciones en Arica”.

El mandatario arribó esta tarde a la Región de Magallanes.