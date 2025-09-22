SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La advertencia de Artés si Kast llega a La Moneda: “La calle no lo va a dejar gobernar y nosotros tampoco”

El abanderado independiente sostuvo que: "Nosotros, la izquierda, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Eduardo Artés / José Antonio Kast

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el candidato presidencial independiente, Eduardo Artés, se refirió a la viabilidad de un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast, quien en uno de los aspirantes a La Moneda que se mantiene liderando las encuestas.

En diálogo con radio Pauta, el profesor y dirigente social sostuvo que si el exdiputado se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Y luego lanzó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar. Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

Artés además planteó que “eso el empresariado, que antes era un poquito más inteligente al parecer, el señor Sutil, por ejemplo, que pareciera ser que ahora hay problemas, tendrían que tenerlo en cuenta porque ellos quieren tranquilidad para poder obtener las ganancias y colocar sus inversiones”.

De acuerdo al presidenciable independiente, “Chile no va a permitir que se recorten, por ejemplo, los empleados públicos, que se terminen ministerios”.

Las declaraciones de Artés se dan luego del debate iniciado hace algunas semanas por el círculo íntimo de Evelyn Matthei, respecto a que un eventual gobierno de Kast pondría en riesgo la paz social.

En entrevista con La Tercera, el economista y esposo de la candidata de Chile Vamos, Jorge Desormeaux, sostuvo que "vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

En respuesta a estas palabras, la plana mayor de republicanos respondió al sector liderado por la exalcaldesa de Providencia, al señalar que fue en el gobierno de Sebastián Piñera que se produjo en 2019 el estallido social.

Asimismo, la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, sostuvo que “a quien gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”.

Más sobre:PresidencialesEduardo ArtésJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”
Chile

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Innovar sí, pero no a cualquier costo
Negocios

Innovar sí, pero no a cualquier costo

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

El último y se acaba: por qué extrañaremos tanto a The Who tras su adiós a los escenarios

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

La revolución digital en Ucrania: la transformación que cambia vidas en tiempos de guerra

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención