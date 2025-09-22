La advertencia de Artés si Kast llega a La Moneda: “La calle no lo va a dejar gobernar y nosotros tampoco”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el candidato presidencial independiente, Eduardo Artés, se refirió a la viabilidad de un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast, quien en uno de los aspirantes a La Moneda que se mantiene liderando las encuestas.

En diálogo con radio Pauta, el profesor y dirigente social sostuvo que si el exdiputado se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Y luego lanzó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar . Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

Artés además planteó que “eso el empresariado, que antes era un poquito más inteligente al parecer, el señor Sutil, por ejemplo, que pareciera ser que ahora hay problemas, tendrían que tenerlo en cuenta porque ellos quieren tranquilidad para poder obtener las ganancias y colocar sus inversiones”.

De acuerdo al presidenciable independiente, “Chile no va a permitir que se recorten, por ejemplo, los empleados públicos, que se terminen ministerios”.

Las declaraciones de Artés se dan luego del debate iniciado hace algunas semanas por el círculo íntimo de Evelyn Matthei, respecto a que un eventual gobierno de Kast pondría en riesgo la paz social.

En entrevista con La Tercera, el economista y esposo de la candidata de Chile Vamos, Jorge Desormeaux, sostuvo que "vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

En respuesta a estas palabras, la plana mayor de republicanos respondió al sector liderado por la exalcaldesa de Providencia, al señalar que fue en el gobierno de Sebastián Piñera que se produjo en 2019 el estallido social.

Asimismo, la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, sostuvo que “a quien gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”.