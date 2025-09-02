SUSCRÍBETE
Política

Secretaria general de republicanos y eventual riesgo de paz social: “A quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”

Ruth Hurtado, además, reforzó el cuestionamiento a las declaraciones del economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, quien aseguró que "vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast".

Alonso Aranda 
Alonso Aranda
Secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, este martes reforzó el cuestionamiento que hizo la plana mayor de la tienda a las declaraciones del economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, quien en entrevista con La Tercera aseguró que el país va a tener" menos paz social en un eventual gobierno de Kast”.

En diálogo con radio Infinita, la integrante de la plana mayor de republicanos insistió en que fue en el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera que se produjo el estallido social de 2019 y apuntó que detrás hay un intento de alejar a ciertos votantes de su sector.

“Yo creo que quieren trasladar efectivamente la discusión allá. Para aquellos que se sienten más identificados con el presidente Piñera, se alejen probablemente del Partido Republicano por sentirse agredidos por hacer esta alusión”, dijo.

Además, apuntó que “es muy distinta la opinión que tiene el marido de la candidata, a la opinión que tienen hoy día los ciudadanos, la gente en la calle, la gente que va a salir a votar y la gente que hoy día está esperando, efectivamente, que haya un cambio radical, sobre todo en medias de seguridad”.

Con todo, Hurtado, en su argumentación, sostuvo que ningún candidato puede asegurar que en su eventual administración habrá paz social.

“La gente de la centroderecha no puede afirmar que porque José Antonio Kast va a gobernar va a existir un estallido, porque gobernó un presidente de la centroderecha y hubo un estallido. O sea, quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera”.

A eso agregó que: “Tú no sabes hoy día cómo va a reaccionar esta izquierda radical que está en el gobierno cuando queden sin trabajo, cuando queden desocupados. Ellos estaban acostumbrados a que la disputa o los derechos sociales se pedían en la calle y se pedían además a través de la violencia”, remarcó.

Más sobre:PresidencialesRepublicanosJosé Antonio KastRuth Hurtado

