La “alianza” entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei para enfrentar a Kast en cumbre regional

Desde que se paró en el podio de Teatro Biobío, en Concepción, José Antonio Kast se convirtió en el protagonista del conversatorio de candidatos presidenciales que convocaron el Gobierno Regional del Biobío y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, en el marco de la “Cumbre de las Regiones”.

Desde su primera intervención ante la audiencia, cuando recién daba sus primeras palabras, Kast recibió gritos del público. Algunos de apoyo -hubo quienes lo llamaron Presidente-, pero también pifias, insultos y cuestionamientos. Esa dinámica se mantuvo a lo largo del foro, e incluso obligó al abanderado del Partido Republicano a pedir respeto y silencio en un par de ocasiones.

Kast no solo concentró la atención del público, sino también de las otras dos candidatas convocadas: Jeannette Jara (Partido Comunista) y Evelyn Matthei (UDI). En este nuevo cara a cara, ambas apuntaron sus dardos al exdiputado. Esto en momentos en que, de acuerdo a sondeos de opinión, es él quien lidera las preferencias.

En su intervención, en el marco de las propuestas para combatir la descentralización, Kast aseveró -frente a Claudio Orrego, quien estaba en primera fila- que “hoy tenemos gobernadores regionales investigados por la Fiscalía, miles de millones de pesos desviados a fundaciones truchas, convenios fantasmas, contratos entre amigos (…). La descentralización no fracasó por falta de leyes (…), fracasó porque fue usada como un botín político por un gobierno irresponsable”.

Tras sus palabras, la candidata del oficialismo y la DC le hizo un llamado de atención. Según acusó, Kast ha evitado hablar de propuestas en los distintos debates y foros en los que se han encontrado.

“Cuando escucho a los candidatos que están acá, en particular a Kast, se habla en el foro del salmón, de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la Sofofa, de lo mismo que se habla acá. Me pregunto cuáles son las propuestas entonces, porque si vamos a seguir haciendo foros para repetir las tres o cuatros ideas, que ‘todos son apitutados’, ‘todos son corruptos menos yo (…)’, yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país (…). Yo vine aquí a discutir propuestas de descentralización”, dijo la exministra del Trabajo y militante PC.

Matthei, por su parte, evitó referirse a las palabras de Jara y apuntó contra el republicano. “La corrupción está en todas partes, nadie puede escupir al cielo (…). De hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy dia por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, dijo la exalcaldesa, quien sacó aplausos en el auditorio. Esto en referencia al diputado Mauricio Ojeda, quien integró la bancada republicana en la Cámara.

Los cruces continuaron. Más adelante en el conversatorio, cuando los abanderados se refirieron a cómo enfrentar la crisis de seguridad, Kast sostuvo que “muchos usaban el perro matapacos en la polera, hablaban de los pacos. Y hoy día le vuelvo a agradecer a Jeannette que no se refiera así a los Carabineros. Es un avance civilizatorio”.

Junto con eso, el exdiputado dijo que “como quedan varios debates en adelante, pedirles a los adherentes de cada uno de los que estamos presentes, sobre todo a los que acompañan a Jara (…), que guarden respeto y silencio, se los pido como un avance civilizatorio para nuestro país”.

En todo caso, Jara también fue desafiada por “el monstruo” del Teatro Biobío. En un momento afirmó que “yo provengo de una cultura en que no se promueve el odio; por el contrario, tratamos de promover los acuerdos”, y provocó burlas por parte de la audiencia . “No importa, yo entiendo”, dijo para intentar calmar a quienes le gritaban y se reían.

Al término del debate, en un punto de prensa, Matthei lamentó el tono de la conversación: “Tomó un tono bastante conflictivo. Eso no le hace bien a nuestro país. No solo en el debate mismo, sino también en el público. Eso preocupa, porque estamos viviendo una polarización que puede ser grave”.

Cuando fue el turno de Jara de ponerse frente al micrófono, fue rodeada por los gobernadores regionales del sector, como muestra de respaldo. La excepción fue Orrego (Región Metropolitana), quien se mantuvo al margen.

Ahí ella remarcó el punto que hizo Matthei. “El único que está preso por el caso Convenios es republicano (…). Llamaría al candidato Kast a que se haga cargo. Hay gente que fue con él en la lista parlamentaria y hoy están detenidos. A mí no me gusta entrar en ese nivel de debate, pero como parece que la cosa va para allá, voy a tener que empezar a decir las cosas como son“, sentenció la exministra del Presidente Gabriel Boric.

Quien tampoco quedó contento con el conversatorio fue el gobernador Pablo Silva (O’Higgins, PS), el actual presidente de la Agorechi, la asociación que integran sus pares.

“El debate se ha centrado en el caso Convenios, que está resuelto (…). A los candidatos les hace falta terreno, conversar con los gobernadores de la labor que tenemos. Se ha hablado básicamente desde la ignorancia, de no saber cuáles son las competencias de los gobiernos regionales”, lamentó Silva.