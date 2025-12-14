VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    El abanderado del Partido Republicano esperará los resultados en la sede de su partido, en Las Condes, donde llegarán dirigentes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos. Allí, al igual que en la primera vuelta, se espera que pasadas las 21 horas entregue su discurso en un escenario que se instalará en la calle Presidente Errázuriz.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Desde ayer que en la sede del Partido Republicano se han estado preparando los detalles para la celebración en caso de que José Antonio Kast se imponga en la segunda vuelta presidencial, donde se enfrenta a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

    Aunque inicialmente algunos en el comando apostaban por un acto más multitudinario, para lo que se hicieron coordinaciones para utilizar el Estadio Bicentenario de La Florida, finalmente se definió seguir el mismo libreto de la primera vuelta y esperar el conteo de votos en la casona de Presidente Errázuriz.

    En esa ocasión, el republicano esperó durante toda la tarde junto a su equipo y dirigentes de su partido y socialcristianos los resultados de la primera vuelta. Ya con los resultados en la mano, se empezó a armar el escenario que se instaló en plena avenida donde llegaron sus adherentes.

    Así, durante las últimas horas ya se han empezado a preparar las instalaciones. No solamente se montó una carpa para los medios de comunicación, sino que también ya se empezó a cercar la calle en que se ubicará el escenario desde donde, pasadas las 21 horas, Kast -en caso de resultar ganador- entregará su discurso como presidente electo.

    Antes de él, tal como lo hizo su vocera Mara Sedini para la primera vuelta, se espera que algunas de las figuras de su campaña hagan una pequeña introducción.

    Al lugar llegarán durante la tarde no solo dirigentes de republicanos, sino también de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos para acompañar a Kast. Por esto mismo, se evaluó la opción de seguir el conteo de un lugar con más espacio, para lo que se revisaron distintos hoteles.

    Durante esta jornada, desde el equipo de Kast reiteraron que la celebración se realizaría en el comando. Esto, después de que empezara a circular una convocatoria en la comuna de Providencia.

    “Estimados: está circulando un llamado a asistir a un lugar en Providencia que no viene de nosotros. Les pedimos que si ven el mensaje lo desmientan. Y si les preguntan, puedan invitar a la gente a acompañarnos en Asturias con Presidente Errázuriz. Por motivos más que evidentes, no habrá gráficas ni convocatorias oficiales”, se recalcó en un mensaje que llegó a distintos dirigentes del sector.

    Así, tras sostener un almuerzo junto a su familia, se espera que Kast llegue durante la tarde a la sede de su partido.

    El abanderado fue a votar antes de las 10 de la mañana al colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola. Allí, evitó darse como ganador y aseguró que hoy “es el día de la ciudadanía, no es el día de la política (...). Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”.

    En esa línea, tal como lo ha hecho en los últimos, contuvo las expectativas para su eventual administración: “Esperamos en esos primeros 90 días (de su eventual gobierno) fijar las bases, pero en esos 90 días no se solucionarán todos los problemas”.

    En el sector, en todo caso, hay varios que ya han adoptado un tono más triunfalista. Por ejemplo, la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, en entrevista con CNN Chile, aseguró que “yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así“.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMEleccionesJeannette JaraSegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    2.
    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    3.
    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    4.
    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    5.
    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas