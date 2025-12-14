La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

Desde ayer que en la sede del Partido Republicano se han estado preparando los detalles para la celebración en caso de que José Antonio Kast se imponga en la segunda vuelta presidencial, donde se enfrenta a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

Aunque inicialmente algunos en el comando apostaban por un acto más multitudinario, para lo que se hicieron coordinaciones para utilizar el Estadio Bicentenario de La Florida, finalmente se definió seguir el mismo libreto de la primera vuelta y esperar el conteo de votos en la casona de Presidente Errázuriz.

En esa ocasión, el republicano esperó durante toda la tarde junto a su equipo y dirigentes de su partido y socialcristianos los resultados de la primera vuelta. Ya con los resultados en la mano, se empezó a armar el escenario que se instaló en plena avenida donde llegaron sus adherentes.

Así, durante las últimas horas ya se han empezado a preparar las instalaciones. No solamente se montó una carpa para los medios de comunicación, sino que también ya se empezó a cercar la calle en que se ubicará el escenario desde donde, pasadas las 21 horas, Kast -en caso de resultar ganador- entregará su discurso como presidente electo.

Antes de él, tal como lo hizo su vocera Mara Sedini para la primera vuelta, se espera que algunas de las figuras de su campaña hagan una pequeña introducción.

Al lugar llegarán durante la tarde no solo dirigentes de republicanos, sino también de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos para acompañar a Kast. Por esto mismo, se evaluó la opción de seguir el conteo de un lugar con más espacio, para lo que se revisaron distintos hoteles.

Durante esta jornada, desde el equipo de Kast reiteraron que la celebración se realizaría en el comando. Esto, después de que empezara a circular una convocatoria en la comuna de Providencia.

“Estimados: está circulando un llamado a asistir a un lugar en Providencia que no viene de nosotros. Les pedimos que si ven el mensaje lo desmientan. Y si les preguntan, puedan invitar a la gente a acompañarnos en Asturias con Presidente Errázuriz. Por motivos más que evidentes, no habrá gráficas ni convocatorias oficiales”, se recalcó en un mensaje que llegó a distintos dirigentes del sector.

Así, tras sostener un almuerzo junto a su familia, se espera que Kast llegue durante la tarde a la sede de su partido.

El abanderado fue a votar antes de las 10 de la mañana al colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola. Allí, evitó darse como ganador y aseguró que hoy “es el día de la ciudadanía, no es el día de la política (...). Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”.

En esa línea, tal como lo ha hecho en los últimos, contuvo las expectativas para su eventual administración: “Esperamos en esos primeros 90 días (de su eventual gobierno) fijar las bases, pero en esos 90 días no se solucionarán todos los problemas”.

En el sector, en todo caso, hay varios que ya han adoptado un tono más triunfalista. Por ejemplo, la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, en entrevista con CNN Chile, aseguró que “yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así“.