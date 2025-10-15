SUSCRÍBETE
“La cordura se le acabó”: la condena de Harold Mayne-Nicholls a Cristián Valenzuela por su columna “Parásitos”

“Me parece una falta de respeto impresionante (...) Yo jamás nunca llegaría a ese extremo", reprochó el aspirante a La Moneda.

Helen MoraPor 
Helen Mora

La mañana de este miércoles, el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls se sumó a las críticas contra el asesor republicano Cristián Valenzuela, debido a su polémica columna de opinión titulada “Parásitos”.

En el texto, que fue publicado en este mismo diario, la mano derecha de José Antonio Kast reprochaba que el Estado chileno “está drenado por parásitos”.

Al respecto, en conversación con El Mostrador, el dirigente deportivo condenó las palabras de Valenzuela.

“Me parece una falta de respeto impresionante. Yo tengo un lema de vida que es que nunca trato a los demás como no me gusta que a mí me traten. Ese es un lema de vida que claramente el señor Valenzuela no lo tiene incorporado, más aún sabiendo que él también es un funcionario del Estado, o que recibe renta del Estado, el Estado lo ayuda a vivir a él”, comenzó señalando.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

“Yo jamás nunca llegaría a ese extremo, jamás nunca lo pensaría, nunca pensaría en un término así”, zanjó.

“Si hay una estrategia política para captar votos de aquellos que sienten malestar por este crecimiento del Estado, puede ser, pero no la logro entender, no captó el fondo del asunto”, agregó.

Dicho eso, escaló su crítica: “Descalificar al sistema público, porque hay algunos que no hacen su trabajo y tratarlos de esa manera, yo siento que de verdad hay falta de mesura, la cordura se le acabó”.

“El señor Valenzuela, tiene que ir a la farmacia y comprar un frasquito”, cerró el candidato a La Moneda.

