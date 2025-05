La crítica de Kast a la comisión por la Paz: “Ésta es más bien la comisión Moreno, que no va a envejecer bien”

“Fue un buen ministro de Relaciones Exteriores y lo dejaría hasta ahí“.

Con esa frase respondió el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, al ser consultado este domingo, en el programa Mesa Central de Canal 13, por Alfredo Moreno, ex secretario de Estado de diferentes carteras en los gobiernos de Sebastián Piñera y copresidente de la comisión para la Paz y el Entendimiento.

La instancia, cuyo propósito era buscar soluciones al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, finalizó a inicios de mayo su trabajo, e hizo entrega de un informe -que no logró contar con unanimidad debido a un voto dirimente-, al Presidente de la República, Gabriel Boric.

El Partido Republicano se levantó como una de las voces críticas a las propuestas de la comisión y estuvo en el centro de la polémica luego de que la senadora y comisionada, Carmen Gloria Aravena, renunciara a la colectividad que fundó Kast para poder apoyar el acuerdo de la comisión. Con su dimisión, no podrá ir a la reelección por La Araucanía.

“Esta es más bien la comisión (Alfredo) Moreno, donde él empuja una situación que no va a envejecer bien”, cuestionó Kast sobre el trabajo de la instancia, agregando, respecto al escenario en la Macrozona Sur, que cuando se habla de paz significa que hay una guerra y aquí “no hay contraparte, hay terrorismo”.

“Estado de sitio acotado”

Consultado sobre su propuesta para la zona en caso de llegar a la Presidencia, Kast reconoció que están pensando en aplicar Estado de Sitio.

“Lo que vamos a hacer en el tema de La Araucanía es, primero, decir la verdad: no hay paz si hay terrorismo. Estado de sitio (sí), pero acotado. No como este gobierno que no ha logado capturar a los 500, 600, 1.000 terroristas que están ahí, porque esto no es el pueblo mapuche”.

Esta semana, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Moreno había defendido el trabajo de la instancia, haciendo frente también a quienes han acusado que la confección de la propuesta sería cercana al “octubrismo”.

“Más cerca del octubrismo es lo que tenemos hoy” dijo en la ocasión el exministro, agregando -precisamente- que personas que han cuestionado el informe ya han comenzado a cambiar de opinión y éste “ha empezado a envejecer mejor”.