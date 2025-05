Carmen Gloria Aravena y voto en contra de Naveillán en informe de la Comisión para la Paz: “Creo que tuvo presiones políticas”

Carmen Gloria Aravena, senadora por la Región de La Araucanía, abordó esta jornada en el programa de streaming Desde La Redacción, de La Tercera, el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que el pasado martes fue entregado al Presidente Gabriel Boric, y que ahora se deberá analizar para su implementación.

El documento contiene 21 recomendaciones basadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de la implementación, y f ue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, el de Sebastián Naveillán , presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, por lo que no logró la unanimidad de sus comisionados, como era la aspiración.

Al respecto, Aravena -quien renunció al Partido Republicano en medio de tensiones internas por su respaldo al informe de la comisión- manifestó que “fue una sorpresa que Naveillán votara en contra”, ya que “siempre trabajó en conjunto”.

“No quiero juzgar, pero creo que este tema es bien complejo, Sebastián hizo un enorme esfuerzo participando, y eso hay que reconocerlo, pero creo que tuvo presiones políticas, es muy cercano a republicanos, estoy tratando de inferir, no lo sé”, sostuvo.

En este sentido, apuntó: “Creo que quizás el mismo rechazo tan fuerte de republicanos y tan anticipado, y una oferta, dicen -porque tampoco lo sé, no quiero pecar de mentirosa-, de algún cupo al Parlamento, porque él representaba solo al grupo de agricultores de Victoria, no a la multigremial”.

“ Creo que lo que ha pasado aquí es que Sebastián ha sido muy presionado. Él nunca había estado en temas políticos, y uno siempre tiene presión en estas cosas, porque es distinto cuando tú has llevado una posición, digamos, en contra durante todo el periodo, pero enterarnos el día que votamos, a las once y media de la noche, de su negativa, con algo que habíamos construido todos...”, sostuvo.

Asimismo, la senadora también dijo que l e manifestó a Naveillán que estaba preocupada de llegar a la unanimidad , por lo que tenía preparado un oficio para solicitar que el acuerdo fuese por quorum calificado y Naveillán le indicó que buscaran la unanimidad.

“Yo había hecho un oficio que se lo compartí, y le digo ‘Sebastián, yo quiero pedir que esto no sea por unanimidad, sino que sea por mayoría, digamos, con quorum calificado como se hace en el Senado, porque creo que podemos tener diferencias al final’, y él me dice ‘no, senadora, por favor espérese. No haga esto, busquemos unanimidad”.

“Entonces él me invita, dos semanas antes, a buscar la unanimidad, a no dejar caer los brazos, con algo que nos habíamos autoimpuesto, y finalmente nunca entregó el oficio”, sostiene.

Y continúa: “Dos o tres días antes vuelvo a plantear la importancia a toda la asamblea, a todo el grupo, que dejemos de insistir en la unanimidad y que busquemos un acuerdo, no por él, sino que por los comisionados mapuche que estaban insistentemente con algunas cosas que finalmente no se colocaron”.

Frente a su nuevo planteamiento, indicó que “Sebastián me motiva a no decaer en el intento, y finalmente a las últimas horas él decide cambiar su postura. O sea, fue algo sorprendente, y fue de último minuto”.