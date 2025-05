Elizalde por cuestionamientos al informe de la Comisión para la Paz: “Hay quienes parece que no quieren que exista paz”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los cuestionamientos que han surgido al informe presentado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, señalando que hay quienes parece que no quieren que exista paz”.

Según apuntó el titular de la cartera de Interior durante la jornada, “Yo creo que tenemos que darle una oportunidad a la paz. Tenemos que jugárnosla porque existe paz y entendimiento en largo plazo en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, en las provincias de Arauco y Biobío”.

Según agregó, “La Comisión para la Paz y el Entendimiento es un esfuerzo de buena fe para arribar a una propuesta que permita una política de Estado que no esté subordinada a los vaivenes de la coyuntura electoral o la coyuntura política y a los eventuales cambios de gobierno y que nos permita construir una paz de largo plazo.

“A mí me llama la atención que se haya criticado el contenido del informe cuando todavía no se había hecho público”, apuntó la autoridad, agregando que “cuando se critica un informe y se desconoce el contenido, bueno, se está actuando sobre la base de un prejuicio, de una visión preconcebida que no corresponde necesariamente a lo que señala el informe y da cuenta que hay quienes parece que no quieren que exista paz”.

A pesar de esto, el ministro destacó el esfuerzo realizado por la comisión señalando que “Yo quiero valorar el rol de los dos copresidentes que representan distintas corrientes ideológicas”.

“El llamado que hacemos, en primer lugar, es a leer el informe antes de criticarlo. Actuar de manera informada. Actuar de buena fe. Y lo más importante, darle una oportunidad a la paz o jugárnosla porque exista paz en la zona. Y este informe es una muy buena oportunidad que como país debemos aprovechar para generar condiciones para una paz de largo plazo”, cerró el ministro.