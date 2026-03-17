SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Asimismo, el Mandatario expresó -nuevamente- sus reparos al manejo económico de la administración de Gabriel Boric, asegurando que los recursos no se han ocupado de manera correcta. Por otro lado, llamó a la oposición a ser constructiva.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    En medio de su gira por la zona norte, el Presidente José Antonio Kast visitó el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) en Antofagasta.

    Desde allí, pronunció un discurso de 24 minutos en el que criticó las marchas estudiantiles, reiteró sus reproches al manejo económico del gobierno de Gabriel Boric e hizo un llamado a la oposición a actuar de manera constructiva.

    A propósito de su postura de que los recursos públicos “no se han gastado bien”, el Presidente planteó: “En el tema de la educación ¿Cuántos jóvenes han perdido la motivación para estudiar?“.

    En ese sentido, señaló: “Uno ve a algunos jóvenes que lo único que hacen es desafiar la autoridad. Lamentablemente esas marchas y protestas terminan en desmanes, en destrozos ¿Les mejora la calidad de vida quemar un bus? ¿Les mejora la calidad de vida destruir una estatua? ¿Qué culpa tiene la estatua? ¿Les mejora la calidad de vida insultar a un carabinero?“.

    “El llamado es al revés. Siéntanse orgullosos de ser alumnos del Instituto Nacional. Respeten a sus profesores. Busquen los mejores textos para estudiar”, continuó.

    © MarvicGo

    “Ese tiempo que ustedes ocupan, para ellos ocuparlo, para mí es gastarlo, insultando a un carabinero, insultando al Presidente de la República, ocúpenlo estudiando. Ocúpenlo sintiéndose orgullosos de que pueden ser los próximos dirigentes y líderes del país”, agregó.

    En esa línea, sostuvo: “El tiempo que alguien le destina a protestar, a reclamar, a gritar, a solo cinco días de que asuma un nuevo gobierno, no le va a ayudar a su familia. No le va a ayudar a Chile”.

    “Las finanzas no han sido bien manejadas”

    En su alocución el Mandatario dedicó un par de minutos a reforzar el rechazo a la gestión económica del mandato anterior.

    “Lamentablemente en los últimos años no hemos gastado bien los recursos públicos, las finanzas públicas no han sido bien manejadas y el déficit fiscal que tenemos es muy grande, es el más grande de las últimas décadas”, aseguró.

    “En esto hay que ser bien transparente. Cuando uno compara cifras, siempre tiene que compararlas a la misma fecha. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener los datos concretos y la deuda pública ha crecido en los últimos años de una manera no responsable y el resultado es evidente”, añadió.

    Kast pide una oposición constructiva

    Por otro lado, en medio de las críticas opositoras a las iniciativas del gobierno -sobre todo al Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla ajustes a la gratuidad en la educación superior- Kast llamó a la oposición a ser constructiva.

    “A los legisladores también les pedimos urgencia para este momento. Hoy día necesitamos inversión. A los que ayuda la inversión y el crecimiento es a los trabajadores de Chile, a esas personas que lo único que quieren es trabajo, que no les importa el debate político”, dijo.

    En esa línea, afirmó: “Nosotros necesitamos oposición, pero oposición constructiva. Oposición que nos dé la posibilidad de presentar el proyecto y después discutir”.

    “Nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social y lo hemos dicho una y otra vez, pero sí podemos pensar en el futuro”, aseguró.

    Más sobre:José Antonio KastArcas fiscalesMarchas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Oposición critica retiro del proyecto de negociación ramal y algunos apuntan a ingreso tardío de la iniciativa por Boric

    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    2.
    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    3.
    Primeras jugadas legislativas e inminente ingreso de ley miscelánea agitan clima en el Congreso en el estreno de García

    Primeras jugadas legislativas e inminente ingreso de ley miscelánea agitan clima en el Congreso en el estreno de García

    4.
    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    5.
    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast
    Chile

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene
    Negocios

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Medio Ambiente retira de tramitación 43 decretos presentados por gobierno de Boric, entre ellos protección a salar Pedernales y pingüino de Humboldt

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    La ANFP, los representantes y el Sifup: juicio de los actores a la ley SADP, la normativa que tensiona al fútbol chileno
    El Deportivo

    La ANFP, los representantes y el Sifup: juicio de los actores a la ley SADP, la normativa que tensiona al fútbol chileno

    Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”
    Cultura y entretención

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027
    Mundo

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027

    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT