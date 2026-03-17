La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

En medio de su gira por la zona norte, el Presidente José Antonio Kast visitó el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) en Antofagasta.

Desde allí, pronunció un discurso de 24 minutos en el que criticó las marchas estudiantiles, reiteró sus reproches al manejo económico del gobierno de Gabriel Boric e hizo un llamado a la oposición a actuar de manera constructiva.

A propósito de su postura de que los recursos públicos “no se han gastado bien”, el Presidente planteó: “En el tema de la educación ¿Cuántos jóvenes han perdido la motivación para estudiar?“.

En ese sentido, señaló: “Uno ve a algunos jóvenes que lo único que hacen es desafiar la autoridad. Lamentablemente esas marchas y protestas terminan en desmanes, en destrozos ¿Les mejora la calidad de vida quemar un bus? ¿Les mejora la calidad de vida destruir una estatua? ¿Qué culpa tiene la estatua? ¿Les mejora la calidad de vida insultar a un carabinero?“.

“El llamado es al revés. Siéntanse orgullosos de ser alumnos del Instituto Nacional. Respeten a sus profesores. Busquen los mejores textos para estudiar”, continuó.

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“Ese tiempo que ustedes ocupan, para ellos ocuparlo, para mí es gastarlo, insultando a un carabinero, insultando al Presidente de la República, ocúpenlo estudiando. Ocúpenlo sintiéndose orgullosos de que pueden ser los próximos dirigentes y líderes del país”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “El tiempo que alguien le destina a protestar, a reclamar, a gritar, a solo cinco días de que asuma un nuevo gobierno, no le va a ayudar a su familia. No le va a ayudar a Chile”.

“Las finanzas no han sido bien manejadas”

En su alocución el Mandatario dedicó un par de minutos a reforzar el rechazo a la gestión económica del mandato anterior.

“Lamentablemente en los últimos años no hemos gastado bien los recursos públicos, las finanzas públicas no han sido bien manejadas y el déficit fiscal que tenemos es muy grande, es el más grande de las últimas décadas”, aseguró.

“En esto hay que ser bien transparente. Cuando uno compara cifras, siempre tiene que compararlas a la misma fecha. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener los datos concretos y la deuda pública ha crecido en los últimos años de una manera no responsable y el resultado es evidente”, añadió.

Kast pide una oposición constructiva

Por otro lado, en medio de las críticas opositoras a las iniciativas del gobierno -sobre todo al Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla ajustes a la gratuidad en la educación superior- Kast llamó a la oposición a ser constructiva.

“A los legisladores también les pedimos urgencia para este momento. Hoy día necesitamos inversión. A los que ayuda la inversión y el crecimiento es a los trabajadores de Chile, a esas personas que lo único que quieren es trabajo, que no les importa el debate político”, dijo.

En esa línea, afirmó: “Nosotros necesitamos oposición, pero oposición constructiva. Oposición que nos dé la posibilidad de presentar el proyecto y después discutir”.

“Nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social y lo hemos dicho una y otra vez, pero sí podemos pensar en el futuro”, aseguró.