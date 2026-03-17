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    Política

    La cuidadosa puesta en escena de los puntos informativos del Presidente José Antonio Kast

    Tanto en su visita a la región del Biobío como a Arica, el Mandatario y su equipo han dado muestras de cuidadosos puntos informativos, en donde se ha podido apreciar, por ejemplo, una retroexcavadora en plena labor, una zanja en construcción o viviendas que mostraban las evidencias de los incendios.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Una imagen vale más que mil palabras. Así versa una popular frase que pareciera tener asidero durante los primeros días del gobierno de José Antonio Kast. Esto, porque ha llamado la atención la cuidadosa puesta en escena de sus puntos informativos, donde, al parecer, no se ha dejado detalles al azar.

    Así, por ejemplo, la tarde de este lunes, el Mandatario visitó un sector de Chacalluta en Arica. Ahí tras monitorear los trabajos de construcción de una zanja, dio un punto informativo, sin corbata. Mientras daba a conocer su mensaje, se podía apreciar el inicio del forado y una retroexcavadora trabajando en el mismo momento.

    La imagen, que daba cuenta de las labores del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército en conjunto con personal del Ministerio de Obras Públicas, fue capturada por los medios de comunicación y la señal oficial de Presidencia transmitió en directo mostrando -gracias al tiro de cámara- toda la escena.

    José Antonio Kast, en Chacalluta, Arica, dando un punto informativo tras monitorear los trabajos de construcción de una zanja.

    Más temprano, también en el marco del despliegue en el norte, el Presidente Kast entregó información sobre Plan Escudo Fronterizo contra la migración irregular. Ahí el jefe de Estado fue escoltado por varios de sus ministros y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la PDI, Eduardo Cerna, entre otras autoridades.

    En el lugar también se apreció una puesta en escena detallada. Además de las autoridades, había una gran cantidad de militares dispuestos de manera ordenada, maquinarias y la bandera nacional con el escudo.

    El Presidente Kast en Arica informando sobre el Plan Escudo Fronterizo.

    En ambas ocasiones el podio con el escudo solo fue utilizado por Kast, no así por las otras autoridades que también hablaron en el lugar.

    Esta búsqueda minuciosa de la “escenografia”, ya se había apreciado también el fin de semana, cuando el Presidente Kast presentó en Lirquén, comuna de Penco, en la región del Biobío, el Plan de Reconstrucción Nacional.

    En su alocución, en una de las zonas más afectadas por los incendios, estuvo acompañado por autoridades y vecinos del sector. La imagen que se apreciaba en sus espaldas era la de algunas viviendas que fueron destruidas por el fuego.

    Kast en su visita a la Región del Biobío para presentar el plan de reconstrucción por los incendios.

    La bandera con el escudo no ha desaparecido de sus puntos informativos, tal como la utilizó bajo el balcón del Palacio de La Moneda, en su primer discurso como jefe de Estado.

    José Antonio Kast en su primer mensaje al país como Mandatario desde el balcón de La Moneda.
    Más sobre:José Antonio KastPresidente de la RepúblicaPuesta en EscenaPlan de Reconstrucción NacionalPlan Escudo Fronterizo

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