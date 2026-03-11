SUSCRÍBETE
    Política

    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    El nuevo oficialismo logró la mayoría con 78 votos a favor de Alessandri, quien estará en la testera junto a los vicepresidentes Felipe Camaño y Ximena Ossandón (RN), dejando en el camino a la carta de Pamela Jiles (PDG), que había pactado con la izquierda y la DC.

    Por 
    Shelmmy Carvajal
     
    José Miguel Wilson
    Dedvi Missene

    Las fuerzas de la derecha dieron un golpe al pacto de la izquierda junto a la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente (PDG) y se quedaron con el liderazgo de la testera de la Cámara de Diputados.

    En paralelo a los preparativos del cambio de mando presidencial, con 78 votos la corporación definió este miércoles que el diputado Jorge Alessandri (UDI) será quien lidere las discusiones legislativas durante los próximos años bajo la administración de José Antonio Kast. Lo acompañará en la vicepresidencia el parlamentario Felipe Camaño (ind.) y Ximena Ossandón (RN).

    Horas antes de la votación la tienda política que se quedaría al mando todavía permanecía en suspenso. Pese a que el pacto de la izquierda y centro se había puesto de acuerdo para erigir a Pamela Jiles (PDG) como presidenta, cosa que en algún punto sonó con fuerza entre los parlamentarios, finalmente ese acuerdo se desarmó con los votos clave del independiente Camaño y Jaime Mulet (FRVS), quien se descolgó del oficialismo y manifestó su apoyo a Alessandri. Con esta inclinación, Jiles obtuvo 75 votos.

    La preocupación porque la izquierda se quedara en la testera activó las gestiones de los aliados del gobierno entrante, debido a que la presidencia de la Cámara Baja es un rol clave para avanzar con la agenda legislativa. Esto generó que las conversaciones no cesaran en medio del juramento de los legisladores.

    Así, la derecha se alineó con la candidatura de Alessandri, relegando la postulación del republicano Agustín Romero. Las gestiones también apuntaron a amarrar los votos claves como el del diputado independiente Camaño, a quien le ofrecieron un cupo en la vicepresidencia.

    La incertidumbre igualmente alcanzó a miembros del gobierno entrante, que se jugó una de sus primeras batallas. Por lo mismo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se encargó de realizar contactos telefónicos durante la noche anterior para inspeccionar el camino de las negociaciones.

    En la otra vereda el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, esta mañana llegó hasta el Congreso para alinear a sus parlamentarios. Sin embargo, su intervención no fue suficiente.

    Tras la victoria de la derecha, el diputado Camaño dejó en claro que pese a su apoyo a Alessandri no será parte de las parlamentarios de la alianza gobernante.

    “Así como anteriormente al Presidente Gabriel Boric lo apoyé sin ser parte del gobierno, soy un convencido que uno también tiene que apoyar proyectos que en el fondo permitan entregarle confianza y esperanzas a la ciudadanía. Creo que es tremendamente importante dar estas señales donde hoy día tenemos una polarización tremenda. Esto quiero dejarlo claro, esto es un acuerdo político. Yo no soy parte del gobierno, pero eso no quiere decir que yo voy a estar siempre a disposición de lo que le haga bien a Chile", señaló.

    Por su parte, el diputado comunista Luis Cuello acusó a sus pares de “faltar al honor” y no cumplir con el acuerdo pactado.

