    Política

    “La derrota es siempre breve”: el mensaje de la directiva FA a su militancia tras el triunfo de José Antonio Kast

    La mesa de Constanza Martínez compartió una reflexión sobre el resultado del domingo en la antesala del comité central del partido. “El FA debe seguir siendo lo que siempre ha sido: un partido serio, responsable (…), disponible para el diálogo (…)”, se lee en el documento.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Foto: Aton Chile.

    La tarde de este martes, la militancia del Frente Amplio (FA) recibió una carta. El emisor fue la directiva nacional, encabezada por Constanza Martínez. Y el asunto: la elección presidencial del domingo, en que José Antonio Kast se impuso como el próximo Presidente de Chile y sucesor de Gabriel Boric.

    “Los resultados de la elección presidencial recién pasada nos interpelan con fuerza, pero también nos recuerdan algo fundamental: la historia no avanza en línea recta, y cada etapa de retroceso es también una prueba de convicciones, organización y proyecto, que, si logramos sortear de manera adecuada, nos permitirá recuperar una senda de avances y políticos”, se lee al comienzo del documento, emitido en la previa del comité central que se realizará este jueves.

    La directiva hizo mención al rol que ellos, como izquierda, comenzarán a jugar a partir de marzo: ser oposición . “Se abre un nuevo ciclo político donde el diálogo, los acuerdos y la defensa de las conquistas sociales serán centrales. Nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese desafío”, se dice en la misiva. Y añaden: “El FA debe seguir siendo lo que siempre ha sido: un partido serio, responsable (…), disponible para el diálogo cuando se trate de mejorar la vida de las personas, e implacable cuando se intente debilitar la democracia (…)”.

    Además , en la carta se reafirma que los resultados del domingo dan cuenta de un fenómeno global: “la alternancia como expresión de un malestar no resuelto”, el que, creen, “ha sido capitalizado por candidaturas diversas, desde opciones antipolíticas hasta expresiones nítidas de ultraderecha”.

    En ese entendido, sugieren que “comprender ese escenario no implica resignación, sino claridad estratégica”, así como también “humildad para reconocer que debemos crecer más allá de nuestras bases actuales”. Para eso, postulan, es clave escuchar a quienes no votaron por ellos y “comprender sus urgencias sin condescendencia”.

    En la misiva señalan a la “ultraderecha” como una amenaza a los “derechos sociales básicos, libertades individuales y consensos democráticos”. Para hacer frente a ella, plantean, se requiere “la amplia unidad” del “progresismo” y la izquierdas. “Es el único camino que permite defender lo conquistado y proyectar su profundización”, afirman.

    Esa unidad, advierten, “no se decreta”, sino que “se construye con paciencia, generosidad y mirada de largo plazo, siempre pensando en las urgencias concretas de la ciudadanía”. Y para cuidarla, creen clave no “caer en recriminaciones cruzadas que solo debilitan el aprendizaje colectivo”. Y agregan: “Este es un trabajo de largo aliento que requiere madurez política y sentido histórico”.

    Más allá de la elección, la mesa de Martínez reafirmó que el gobierno de Boric, militante del FA, “deja un país mejor que el que recibió”. En esa línea enfatizan que “una dura derrota electoral no nos debe impedir reconocer relevantes avances que permitirán a los chilenos y chilenas vivir mejor (…). Chile no se cae a pedazos. Chile tiene desafíos, sí, pero también capacidades, avances y un horizonte posible de desarrollo compartido”.

    Pese a que destacan avances, la directiva también llama a “realizar una revisión crítica de lo que ha vivido Chile en los últimos años y nuestro rol como partido”. Para eso, consideran necesario “un proceso profundo de reflexión política que se dará en el marco de nuestro primer Congreso partidario a partir de enero”. Y adelantan: “Queremos una bancada cohesionada, pero también un partido más insertado social y territorialmente, capaz de leer los nuevos sentidos comunes, de adaptarse a formas emergentes de organización, para así fortalecer su enraizamiento en la sociedad”.

    “Hemos sabido avanzar en momentos complejos y aprender en las derrotas. La esperanza no es ingenuidad: es una decisión política. Porque con el optimismo de la voluntad venceremos al pesimismo de la razón. Porque cada día es continuar. Porque la derrota es siempre breve”, concluyen.

