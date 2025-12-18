“La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

En el oficialismo continúan los análisis tras la derrota de Jeannette Jara en las elecciones del pasado domingo, donde resultó triunfador el republicano José Antonio Kast. Considerando que quedan cerca de tres meses para que termine el gobierno de Gabriel Boric, una de las cuestionantes que ha surgido es acerca de cuánto influirá esta pérdida electoral en el legado del actual Mandatario.

En ese escenario, la exministra del Interior y excandidata a La Moneda, Carolina Tohá, en diálogo con radio ADN, señaló que, a su parecer, “el balance de los gobiernos hace tiempo ya que no depende de lo que dicen los gobiernos en sus últimas semanas en La Moneda”.

“Depende de una maduración que tiene la opinión pública, que después de un rato, cuando sale de escena el gobierno y se le empieza a ver con distancia, empieza a ponderar de otro modo los elementos que lo caracterizaron”, sostuvo.

La exministra aseguró que eso habría ocurrido con la evaluación del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y con Sebastián Piñera.

En ese sentido, expuso que “el legado del Presidente Boric va a depender de otras cosas, no de la estrategia electoral que haya tenido la campaña de Jeannette, aunque yo admito que algunos elementos de esa estrategia tienen un impacto en el corto plazo que no es bueno para el gobierno ”, sostuvo.

“La derrota se veía venir”

Sobre la derrota electoral, Tohá reconoció que pensó que sería "un poco menor la distancia" entre los votos obtenidos por Jara (41,84%) y Kast (58,16%).

“ Siempre pensamos que no iba a ser una elección voto a voto. O sea, la derrota se veía venir y que iba a ser voto a voto no se veía muy factible. Era probable que hubiera una distancia importante, no tanto como la que hubo”, sostuvo.

Eso sí, recalcó que -a su parecer- estas elecciones al ser obligatorias contaron “un electorado muy distinto de otros electorados. No es muy riguroso comparar esta elección con otra”, indicó.

“Voy a seguir en los temas de seguridad”

Respecto al futuro del actual oficialismo, la exministra aseguró que se debería hacer una “reflexión” que incluya a "actores sociales, no solo los parlamentarios y los dirigentes de los partidos".

En ese sentido, no estuvo de acuerdo con la idea de “revivir” la antigua concertación. “Yo creo que en primer lugar ha cambiado mucho el panorama”.

“ Los partidos de la concertación ya no son lo que eran. Los partidos de la concertación ya representan un sector que no tiene la amplitud que la concertación tenía. Han aparecido actores nuevos entre medio”, sostuvo.

En ese sentido, instó a incluir en el debate a “actores de la sociedad, a recorrer el país, a juntarnos con el mundo del trabajo, con nuestros alcaldes (…) hay que hacer esa oxigenación antes de decir mire, yo voy a estar con este, no con este otro".

En esa línea, aseguró que ella tratará de “colaborar en este proceso”. “Yo espero que aquí haya un ejercicio muy amplio de renovación, especialmente de todo el progresismo, la centroizquierda”.

“Yo espero contribuir a eso y voy a seguir en los temas de seguridad. No los quiero soltar. Esta experiencia que me tocó hacer fue muy intensa”, sostuvo.