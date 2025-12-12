La deuda oficialista con Jara: solo el PC, PS y FA aportaron económicamente a la campaña

Santiago 17 de junio 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara se reúne con presidentes de partidos del oficialismo. Javier Salvo/Aton Chile

Previo a las Fiestas Patrias, en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), recuerdan que el jefe de gabinete del comando, Jorge Millaquén (PS), se reunió con los secretarios generales de los nueve partidos políticos que se pusieron detrás de la campaña.

Jorge Millaquén llegando al comando.

La cita tuvo un objetivo: solicitar recursos a cada una de las colectividades para financiar parte de la campaña y el despliegue de la candidata presidencial. Pese a esto, en los registros de donaciones del Servicio Electoral (Servel), solo figuran tres partidos como aportantes de Jara: el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA).

Los tres, al mismo tiempo, son las principales tiendas del oficialismo. El tándem PC-PS, de hecho, fue el que se encargó de tomar las riendas de la cruzada electoral de la candidata Jara.

De ellos, el Partido Comunista hizo dos aportes que sumaron $310 millones. Uno de $260 millones que se registró el 13 de noviembre y otro de $50 millones que figuró en la página del ente electoral con fecha 14 de noviembre.

Previamente, el 5 de septiembre, el Partido Socialista se anotó con $23.358.031, mientras que, el 25 de septiembre, el Frente Amplio hizo lo propio con $23 millones.

Los otros seis partidos del sector no aparecen en los registros del Servel. Estos son el Partido Por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Liberal (PL), el Partido Radical (PR), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

Las colectividades fueron consultadas al respecto a sus razones para no aportar monetariamente a la campaña presidencial de la exministra del Trabajo. Todas se excusaron argumentando falta de recursos económicos.

Por ejemplo, Acción Humanista, la primera tienda política en subirse al barco de Jara después del PC, indicó que al ser un partido nuevo recibieron muy bajos recursos para esta elección presidencial y que, ante este escenario, el foco se puso en su subsistencia como colectividad mediante el financiamiento de sus abanderados parlamentarios.

Acción Humanista finalmente no logró su objetivo, lo mismo que el Partido Radical, que indicó a a este medio que en “marzo de 2025 tuvimos que restituir $125 millones por gastos no justificados y gastos no procedentes de la administración de Carlos Maldonado”, exministro que hoy milita en Demócratas.

En el PPD también dicen que sus recursos para la primera y segunda vuelta fueron escasos. Parte de su dinero se concentró este año en la fallida aventura presidencial de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien cayó en las primarias del oficialismo ante Jeannette Jara.

Hasta el cierre de esta edición, la DC, la FRVS y el PL no emitieron respuestas.

Créditos, la alcancía principal

La falta de recursos de los partidos en favor de la candidatura de Jara fue un costo asumido por el comando de Londres 76 desde el principio de la campaña.

Por lo mismo, se proyectó desde el inicio que el principal fondo de financiamiento serían los créditos al banco que pudiera solicitar la misma abanderada presidencial.

Para la primera vuelta la candidata solicitó un crédito contra reembolso, que se extendió con fecha 22 de septiembre y que alcanzó los $1.760 millones.

En un momento, como publicó este medio, en el comando incluso enviaron una carta al BancoEstado para reclamar y alcanzar una mayor presupuesto por medio de este tipo de financiamiento, firmado por el administrador electoral, Pablo Monje (PC).

11/05/2023 PABLO MONJE, EXPERTO ELECTORAL DEL PARTIDO COMUNISTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En el comando de Jara indicaron que el monto alcanzado por el primer crédito no implicaría deudas, gracias al rendimiento electoral que tuvo la candidata: 26,85%, con casi tres millones y medio de sufragios a su favor.

Para la segunda vuelta, Jara y sus equipos estimaron no invertir más de $1.500 millones. La mayor parte del financiamiento, nuevamente, vino gracias a un crédito contra reembolso. Esta vez se solicitaron $1.186 millones.