La dura declaración de Internacional Demócrata de Centro rechazando apoyo DC a Jeannette Jara por su militancia comunista

Una dura declaración fue emitida desde Bruselas, Bélgica, por la Internacional Demócrata de Centro, cuestionando la resolución de la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) chilena, de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La organización reprocha que la DC apoye a una militante del Partido Comunista (PC).

“No se trata de una mera definición táctica ni de una diferencia programática. Esta resolución representa una contradicción profunda con un proyecto político que alguna vez fue símbolo de transformación con dignidad y libertad”, sostiene la entidad que fue encabezada por Andrés Zaldívar en los 80.

En el texto, hacen hincapié en que “la Democracia Cristiana nació como una alternativa histórica frente a los extremos” y que “inspirada en una visión profundamente humanista, surgió para abordar las injusticias del capitalismo sin abrazar jamás el totalitarismo del marxismo-leninismo”.

“Fue Eduardo Frei Montalva quien afirmó con la claridad de quien no transaba sus principios que no se podía ser neutral entre libertad y dictadura, entre democracia y totalitarismo. Esa brújula moral, que guio a miles de líderes y ciudadanos, es la que hoy parece haber sido abandonada”, señalaron, recalcando que “el verdadero humanismo cristiano no pacta con visiones autoritarias”.

Con una base argumentativa similar, se manifestó el Comité Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

“Nuestro continente es testigo de las terribles situaciones de represión y dictadura que el comunismo ha impuesto en Cuba, Venezuela y Nicaragua, regímenes que han sido defendidos por el Partido Comunista de Chile, cuya candidata lo es ahora también, en una trágica traición a su historia, de los demócrata cristianos”, plantearon, también en una declaración.

En esa línea, el Comité Directivo de la ODCA anunció que "elevará a los órganos correspondientes esta situación para que sean tomadas estrictas medidas institucionales.

“Nos deslindamos por completo de tan inexplicable decisión y reiteramos que seguiremos trabajando por construir una América más libre, más próspera y más democrática, en donde se respeten plenamente los derechos humanos, el pluralismo político y el Estado de Derecho”, indicaron.