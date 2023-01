La dura respuesta del PPD a Latorre por dichos sobre lista única: “Son una total y absoluta falta de respeto con el Presidente de la República”

La definición respecto a si ir en una o dos listas a las elecciones de Consejeros Constitucionales para la nueva Constitución sigue generando tensión al interior del oficialismo.

Varias semanas han pasado y los partidos de la denominada Alianza de Gobierno, compuesta por las colectividades de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático no han logrado zanjar una postura común. Esto básicamente por la decisión del PPD de ir en dos listas con el fin de ampliar el abanico de apoyos en los citados comicios.

Sin embargo, dicha posición no ha encontrado consenso en sus socios, especialmente en los partidos que conforman Apruebo Dignidad.

Es en este marco, y en medio de las presiones por un ajuste de gabinete y las peticiones de mayor equilibrio en la distribución de cargos en el Ejecutivo, que el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre indicó esta jornada, en entrevista con La Tercera PM, que “si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria”.

El parlamentario agregó que “lo que he visto es que al menos dos partidos de la alianza de gobierno han hecho una puesta en escena pública respecto de diferenciarse e ir en una lista separada, que son el PPD y el PR. En el PS he visto mucho más la voluntad y la reflexión en torno a la unidad del oficialismo, incluso, invitando a la DC a ser parte de la lista sin que eso implique necesariamente entrar al gobierno. Habría que preguntarle al PPD, al PR cuáles son sus preocupaciones de fondo respecto de no ir en una lista”.

Dichos sobre la representación en el gobierno que no cayeron bien al interior del PPD y así lo hizo saber su secretario general, José Toro Kemp.

“Voy a ser preciso y concreto. Las expresiones vertidas por el senador, Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, son una total y absoluta falta de respeto con el Presidente de la República”, indicó.

En esa línea Toro afirmó que solo el Mandatario “en uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan puede definir quienes son los miembros de su gabinete y las autoridades que a él lo representan”.