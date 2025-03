La intervención en clave electoral de la ministra Jara a días de la definición del PC por su carta presidencial

Jeannette Jara (PC), pese a la cautela que ha mantenido hasta ahora en su calidad de ministra del Trabajo, este miércoles se pronunció en clave electoral.

La secretaria de Estado, que ha optado por no confirmar de manera abierta su disponibilidad para convertirse en la carta presidencial del Partido Comunista, participó en esta jornada en el seminario “Los nuevos desafíos de progresismo”, organizado por el centro de pensamiento Rumbo Colectivo.

Jara fue parte de uno de los tres paneles, en el que compartió con Claudio Castro, alcalde de Renca, y Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Otro de los paneles fue moderado por el exministro de Desarrollo Social y Segpres, Giorgio Jackson.

En su intervención, la titular del Trabajo planteó que en la actualidad “el progresismo tiene un grave riesgo de regresión”, ya que a su juicio “la ultraderecha está avanzando con un discurso en términos de una regresión democrática, social y cultural”.

Eso sí, Jara apuntó que si bien el progresismo debe estar alerta de dicho avance de lo que se considera una derecha más radical, representada en Chile por figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser, el reto es construir una mayoría.

Construir una mayoría

“Como progresismo tenemos un desafío, que es sin duda detener cualquier regresión que se pueda tratar de instalar en el país. Pero yo diría que el desafío principal que nos debería convocar es el desafío de construir una mayoría para Chile. Y para eso se requiere unidad y se requieren ideas programáticas”, recalcó.

Esa misma idea fue planteada ayer martes por el Presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del gobierno. “Hay gente que a veces me saluda en la calle y con orgullo me dice ‘yo soy del 30%’, y yo le digo ‘que bueno, pero yo quiero ser mayoría’. No nos conformemos con los que piensan solamente como nosotros, vamos a hablarle a él (refiriéndose a un hombre que le gritó, en ese momento, ‘mentiroso’). Vamos a decirle lo que hemos hecho y escuchemos la crítica para ver cómo lo podemos hacer mejor. De eso se trata la política”, expresó.

Valparaiso, 27 de enero 2025 La ministra del Trabajo, Jeannette Jara durante la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

En ese sentido, la ministra sostuvo: “Los nombres, a mi entender, en cualquier proyecto son secundarios. Nuestras ideas son las que nos deben mover. Y todos debemos ser generosos”.

Asimismo, planteó la importancia de la continuidad: “La unidad del progresismo es fundamental para avanzar en reformas que se asienten sobre las reformas que ya se han hecho en el gobierno de la Presidenta Bachelet y en el gobierno del Presidente Boric, avanzando en las transformaciones que el pueblo de Chile necesita”.

Con todo, Jara dijo que si no se da una discusión previa basada en la unidad, “no va a ser posible”.

“No nos debe mover solamente detener el avance de la ultraderecha, sino que una vocación unitaria de poder para servir al pueblo de Chile”, zanjó.

La cautela de Jara

Cada vez que se le ha preguntado si tiene disposición a ser la carta del PC para enfrentar las primarias del oficialismo, la ministra Jara ha reafirmado que, por ahora, está concentrada en las tareas de su ministerio, en particular la implementación de la reforma de pensiones.

Esto, pese a que la decisión presidencial del PC hoy se concentra en el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en la propia Jara.

Esa definición del Partido Comunista, que inicialmente sería este sábado 15 de marzo, fue postergada una semana, por lo que el comité central resolverá el próximo sábado 22 de marzo.

Ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Más temprano este miércoles, Jara dijo en diálogo con Radio Universidad de Chile: “Yo estoy cumpliendo una responsabilidad en la cual el Presidente tuve el honor que me nombrara y mi partido me propusiera. Y estoy concentrada en la implementación de la reforma, que aunque algunos piensen que al aprobarse estamos listos, requiere crear una institucionalidad importante”.

“Yo soy integrante de ese colectivo y me voy a manifestar ahí en mi opinión, y me voy a sumar a lo que, en base a nuestros principios, se defina como la mayoría o el centralismo democrático, y me voy a sumar a aquello”, agregó.

Este martes, en tanto, en radio Usach, apuntó que “los cargos no están para que uno los haga como carrera profesional, sino que al revés, yo estoy al servicio de lo que se defina. Y si eso sigue siendo así, seguiré la tarea del Ministerio del Trabajo, créame que voy a estar feliz, sobre todo implementando la reforma”.

Para luego reforzar: “Me encantaría poder implementar la reforma realmente. Y además, me gustaría seguir acompañando al Presidente. Claro que eso, hasta que él decida”.