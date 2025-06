La Moneda pide cuidar el tono en medio de fuertes tensiones oficialistas por la primaria presidencial

Tras una semana marcada por las tensiones entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio por los contenidos de la franja electoral, este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó al oficialismo a cuidar el tono en medio de la campaña presidencial por las primarias del 29 de junio.

Lo hizo en La Moneda, en el marco del habitual comité político ampliado al que llegan cada lunes los presidentes de los partidos políticos que sustentan a la coalición de gobierno. Por el Ejecutivo, además de Elizalde, estuvieron Macarena Lobos (Segpres), Aisén Etcheverry (Segegob subrogante) y Jaime Gajardo (Justicia). Por las colectividades solo se restaron los titulares del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y del PPD, Jaime Quintana.

Comité político ampliado del 16 de junio.

Elizalde hizo el llamado posterior a abordar una serie de temas de la contingencia, como la discusión por sistema político, la votación en general del proyecto de ley de eutanasia y la ley Mordaza 2.0. Pero los timoneles presentes en el encuentro entendieron que hizo alusión indirecta a las polémicas que han surgido tras el estreno de las franjas televisivas de los candidatos. En particular por las secuelas que han dejado las piezas audiovisuales del abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuyas esquirlas se han incrustado en la candidatura de Carolina Tohá (PPD).

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, recogió el guante tras los dichos del jefe de gabinete. Su colectividad fue una de las perjudicadas por la franja de Winter, pues en el primer capítulo de ella figuró el exsubsecretario de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini (PR), mientras que la voz del diputado del FA decía que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”. Tras ver el segmento el militante radical anunció una querella.

Patricio Tombolini en la franja de Gonzalo Winter.

De todo esto dio cuenta Cubillos en la cita en La Moneda. El dirigente ya había hecho un reclamo formal al Frente Amplio, que se comprometió a responder por escrito y a sacar a Tombolini de la franja, lo que se concretó durante el fin de semana.

El timonel radical, según concuerdan tres presentes, dijo que el exsubsecretario contaba con la titularidad de la posible querella y que ellos no frenarían esa acción judicial.

Carolina Tohá, candidata PPD-PS, PL y PR; José Toro (PPD), Raúl Leiva, diputado PS, y Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.

A su turno habló Constanza Martínez, la timonel del FA que también abordó la polémica. La exdelegada presidencial de la RM hizo hincapié en que ya se había eliminado la imagen de Tombolini de la franja y respondió a las críticas del SD por el capítulo siguiente de la franja.

16/06/2025 - CONSTANZA MARTÍNEZ - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Este fin de semana Winter lanzó la pieza audiovisual denominada “mesa del poder”, donde tres intérpretes dan vida a empresarios de las AFP, las concesionarias y el mercado educacional que aluden a cómo se enriquecieron durante los 90, es decir, bajo los gobiernos de la Concertación.

Ante la dura reacción del mundo que respalda a Tohá, Martínez detalló en el comité político ampliado que el polémico spot no apunta a ningún partido político en particular, sino que al mundo empresarial que se enriqueció durante esa época.

Cuando llegó el turno del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también se tocó el tema. Si bien el exdiputado adhirió al mensaje de Elizalde sobre cuidar el tono, también agregó que la candidatura de Jeannette Jara era objeto de críticas por sus pares, pero que ellos estaban preparados para enfrentar los ataques que apunten a un “voto útil”. Esto lo dice en relación a la postura que ha buscado instalar Tohá de que votar por la exministra del Trabajo es asegurar un triunfo de la derecha en la presidencial.

16/06/2025 - LAUTARO CARMONA - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

La molestia del Socialismo Democrático con el FA tuvo su máxima expresión el lunes por la mañana, cuando los timoneles decidieron ausentarse a la reunión que semanalmente los congrega en la sede del PS. Justamente, como señal de descontento por la franja.

Las piezas audiovisuales de Winter lograron reflotar un debate que en el sector se había apaciguado: la pugna por los denominados “30 años” y el rol de sectores de la izquierda durante el estallido social.

Por lo mismo, en los partidos del Socialismo Democrático lo tomaron como un ataque a algunos de sus más reconocidos liderazgos, como el expresidente Ricardo Lagos y el exministro Sergio Bitar, quienes tuvieron roles fundamentales en el desarrollo de las iniciativas mencionadas. “El Frente Amplio tiene harto que mirarse a sí mismo antes de escupir de nuevo contra los gobiernos de la transición”, reclamó el senador Jaime Quintana, el presidente del PPD.

El diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes, planteó que “el tema del CAE es muy sensible, por el cariño y aprecio que hay por Sergio Bitar y Ricardo Lagos. Así se lo hicimos saber a Nicolás Cataldo y Víctor Orellana en su oportunidad. Ellos tuvieron un giro y se hicieron reconocimientos, cuando estaban en el trabajo prelegislativo del FES. Que salgan con esta estupidez ahora es tan mala leche”.

El diputado fue un paso más allá y puso en duda futuras alianzas con el Frente Amplio. “Me cuesta imaginar un proyecto de futuro con la élite del FA, con sus principales decidores. No son todos afortunadamente, hay varios bien incómodos con este regreso de los ‘monos peludos’. Pero no respetan nada, son muy doble cara”, sinceró Araya.

El asunto también molestó al PS. El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, dijo que “la forma de atacar del comando del FA a la candidata Tohá ha sido destemplada y con una amnesia infinita, de ni siquiera recordar que fue el Presidente Boric quien le pidió a ella, a los seis meses de gobierno, que ella y el Socialismo Democrático tuvieran un rol predominante en el gobierno”.

En el Frente Amplio son conscientes de la molestia del Socialismo Democrático. Sin embargo, más allá de reconocer que las apariciones de Patricio Tombolini y de Jorge Correa Sutil en la franja fueron un error, no hay una gota de arrepentimiento por el material que expusieron en televisión abierta.

De acuerdo a fuentes del partido, la franja logró su propósito: que Winter sea tema de conversación y que Tohá se vea obligada a salir a responder y criticar su discurso. En particular, en lo que respecta a la valoración sobre los “30 años” y el estallido social.

El FA ha tomado muy en serio esta primaria, pues conciben que en ella se juega buena parte de la hegemonía de la centroizquierda.

Hace unos días, en entrevista con La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, sostuvo que “la hegemonía de la centroizquierda está en disputa, no le pertenece a ningún partido hoy. Nosotros (como FA) hemos dado pasos significativos en poder demostrarles a amplios sectores de la sociedad no solo que estamos capacitados para conducir el destino del país, sino que también tenemos ideas, proyectos y ambiciones que tienen que ver con los temas del siglo XXI.